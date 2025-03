Po zemetrasení hlásia katastrofu: Zrútil sa 30-poschodový mrakodrap, uviazlo v ňom 43 robotníkov

V dôsledku silného zemetrasenia, ktoré v piatok postihlo thajské hlavné mesto Bangkok, sa zrútil 30-poschodový mrakodrap vo výstavbe. Pod jeho troskami uviazlo približne 43 stavebných robotníkov. V Bangkoku vyhlásili núdzový stav, uviedla tamojšia polícia a zdravotníci.

TASR informuje podľa agentúr AFP a APA. Budova vo výstavbe, v ktorej sa mali nachádzať vládne kancelárie, sa nachádzala v severnej časti thajskej metropoly. Po zemetrasení z nej v priebehu niekoľkých sekúnd zostala len spleť trosiek a skrúteného kovu.

Zemetrasenie s epicentrom v susednom Mjanmarsku malo magnitúdu 7,7 a okrem Thajska bolo otrasy cítiť aj v Číne. V Bangkoku sa triasli budovy a obyvatelia vybiehali na ulice. Thajská vláda po zemetrasení zvolala mimoriadne zasadanie a v Bangkoku následne vyhlásili núdzový stav, píše agentúra APA.

Just experienced a 7.7 strength #earthquake in #Bangkok for close to 3 minutes. Its epicenter was Mandalay, Myanmar, over 1200 kms from here.

Despite the distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/iIeV7WQWN6

— Joseph Çiprut (@mindthrust) March 28, 2025