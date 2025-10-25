Po nočných útokoch na Ukrajinu hlásia tri obete, cieľom bol opäť aj Kyjev. Problémy však tiež riešila veľká ruská rafinéria

Ruské dronové a raketové útoky na územie Ukrajiny si v noci na sobotu vyžiadali najmenej tri obete. Zranenia utrpelo 17 ľudí vo viacerých regiónoch krajiny, uviedli v sobotu miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Šéf regionálnej vojenskej správy Vladyslav Haivanenko v Dnepropetrovskej oblasti uviedol, že pri útokoch zahynuli dvaja ľudia a ďalších sedem utrpelo zranenia. „Vypukli požiare. Poškodené boli bytové a súkromné budovy, hospodárska budova, obchod a najmenej jedno vozidlo,“ napísal na platforme Telegram.
Ruská armáda v sobotu nadránom podnikla útoky aj na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Útok balistickou strelou si v jednom z rajónov vyžiadal jednu obeť a ďalších desať ľudí utrpelo zranenia. Traja z nich boli prevezení do nemocnice, uviedol šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Výbuchy poškodili viaceré budovy a domy v niekoľkých štvrtiach.
„Výbuchy v hlavnom meste. Mesto je pod balistickým útokom,“ uviedol primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram v čase útokov. Dodal, že neobytné budovy v Desňanskom a Darnyckom rajóne zachvátili „rozsiahle požiare“. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko počas noci vystrelilo deväť rakiet a 62 dronov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zachytiť štyri rakety a 50 dronov.
Ruska rafinéria v plameňoch
Štvrtá najväčšia ruská rafinéria, ktorá sa nachádza v meste Riazaň juhovýchodne od Moskvy, odstavila 23. októbra primárnu destilačnú jednotku ropy po ukrajinskom útoku dronom, informovala tiež TASR na základe správy agentúry Reuters.
Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, keďže v mierových rokovaniach, ktoré sprostredkoval americký prezident Donald Trump, sa nedosiahol významný pokrok. Podľa miestnych úradov sú takéto útoky príčinou nedostatku palív do motorových vozidiel vo viacerých ruských regiónoch. Aj podľa štvrtkových vyjadrení Generálneho štábu Ukrajiny zasiahli ropnú rafinériu v Riazani ukrajinské ozbrojené sily.
Ako uvádzajú zdroje agentúry Reuters, destilačná jednotka CDU-4 bola vo štvrtok narýchlo odstavená, keď po útoku dronom začala horieť. Zariadenie dokáže spracovať štyri milióny metrických ton ročne resp. 80 000 barelov denne, t.j. približne štvrtinu celkovej kapacity rafinérie.
