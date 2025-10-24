Do USA pricestoval ruský vyjednávač. Stretne sa s predstaviteľmi americkej vlády

Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu a riaditeľ Ruského fondu priamych investícií (RDIF) Kirill Dmitrijev v piatok večer pre agentúru Reuters potvrdil, že pricestoval do USA a stretne sa s predstaviteľmi americkej vlády, informuje TASR.
Dmitrijev pre TASS v piatok uviedol, že má naplánované stretnutie s osobitným vyslancom USA Steveom Witkoffom a ďalšími americkými predstaviteľmi. Podľa portálu Axios by sa schôdzka mala uskutočniť v Miami.
Americká strana ho nezrušila
„Toto stretnutie bolo naplánované už dávno a americká strana ho nezrušila napriek viacerým nedávnym nepriateľským krokom. Budeme pokračovať v dialógu,“ vyhlásil.
Spojené štáty v stredu oznámili uvalenie nových sankcií na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil vrátane ich dcérskych spoločností. Americký prezident Donald Trump tiež zrušil plánované stretnutie s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Budapešti.
„Dialóg medzi Ruskom a USA bude pokračovať, ale je to možné len vtedy, ak sa zohľadnia záujmy Ruska a bude sa s nami zaobchádzať s rešpektom,“ povedal Dmitrijev. Sankcie podľa neho budú mať opačný účinok a spôsobia iba vyššie ceny palív pre amerických spotrebiteľov.
