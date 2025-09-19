Mesto je pod paľbou, armáda ho zrovnáva so zemou: Z Gazy utieklo približne 480 000 ľudí, evakuačnú trasu uzavreli

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Hladomor, genocída, zbytočné úmrtia.

Približne 480 000 Palestínčanov utieklo od augusta z mesta Gaza smerom na juh, oznámila v piatok izraelská armáda, ktorá zintenzívňuje svoju ofenzívu v tomto palestínskom meste, kde panuje hladomor. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy hlási ďalšie štyri úmrtia zapríčinené podvýživou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice al-Džazíra.

„Odhad je približne 480 000,“ odpovedala armáda na otázku francúzskej tlačovej agentúry, koľko ľudí utieklo od konca augusta z mesta Gaza. Organizácia Spojených národov koncom augusta uviedla, že v meste a jeho okolí žije približne milión ľudí.

Armáda v uplynulom období rozšírila svoju ofenzívu v Gaze a v utorok potvrdila začiatok pozemnej operácie v tomto meste, ktoré plánuje vojensky kontrolovať. Na mesto útočí letecky, ale i tankovou paľbou a zrovnáva so zemou výškové budovy, pričom izraelskí predstavitelia tvrdia, že cieľom je zničiť „teroristickú infraštruktúru“ v meste.

Foto: SITA/AP

Uzavreli evakuačnú trasu

V piatok armáda varovala, že v meste Gaza zasiahne „bezprecedentnou silou“, pričom naliehala na tamojších obyvateľov, aby rýchlo odišli na juh. Oznámila tiež uzavretie dočasnej evakuačnej trasy, ktorú otvorila pred 48 hodinami.

Izrael od utorka opakovane vyzval na evakuáciu mesta, avšak mnoho Palestínčanov tvrdí, že náklady na útek sú príliš vysoké a nevedia, kam majú ísť.

Armáda zintenzívňuje svoje boje len krátko predtým, než sa viaceré štáty budúci týždeň na Valnom zhromaždení OSN chystajú uznať Palestínsky štát. Izrael sa stavia proti tomuto kroku, ktorý považuje za „odmenu“ pre Hamas.

Takmer dva roky trvajúca vojna v Pásme Gazy si vyžiadala najmenej 65 174 obetí, väčšinou civilistov. Stanica al-Džazíra s odvolaním na gazské ministerstvo zdravotníctva informovala, že za uplynulých 24 hodín zahynulo pri izraelských útokoch v palestínskej enkláve najmenej 33 ľudí a ďalších 146 utrpelo zranenia. Ministerstvo zároveň za posledný deň zaznamenalo ďalšie štyria úmrtia zapríčinené podvýživou. Počet ľudí, ktorí za viac ako 23 mesiacov vojny zomreli od hladu, vzrástol na 440 vrátane 147 detí.

