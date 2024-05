Piť kávu znamenalo skončiť v pekle, cirkev pýta peniaze už od detí: Bývalá mormónka popisuje bizarné pravidlá

Kto v danej kultúre či cirkvi nežil, len ťažko si dokáže predstaviť, čo všetko to znamená. Bývalá mormónka sa rozhodla, že prezradí viac o pravidlách, prikázaniach a zákazoch, ktoré musela dodržiavať. Nad niektorými z nich ostáva rozum stáť.

Káva je cesta do pekla

Bývalá mormónka prehovorila o bizarnom zozname pravidiel, ktoré musela dodržiavať, keď bola členkou prísnej náboženskej skupiny – od zákazu pitia kávy až po extrémne predpisy týkajúce sa randenia, píše Mail Online. 31-ročná Alyssa Grenfell, ktorá momentálne žije v Texase so svojím manželom a dvoma deťmi, zdieľa na sociálnych sieťach zaujímavosti z čias svojho mormónskeho života. Dokumentuje svoju cestu od aktívnej účastníčky cirkvi až po definitívny odchod z nej.

„Do svojich 23 rokov som nepila kávu, pretože som verila, že ak ju budem piť, Boh ma nepustí cez Perlovú bránu,“ vysvetľuje Alyssa. Dodáva, že napriek rozšírenej mylnej predstave, že káva je zakázaná kvôli kofeínu, to tak nie je. Mormóni totiž milujú energetické nápoje, ktoré kofeín taktiež obsahujú. Zakázaná je samotná káva, nie kofeín.

A to je len jedno z obrovského množstva bizarných pravidiel. Vysvetlila, že mormóni sa riadia zdravotným kódexom zvaným Slovo múdrosti. Bolo to písmo, ktoré v podstate dostal Joseph Smith, keď zakladal cirkev a údajne to bol zdravotný kódex, ktorý dostali svätí, aby sa ním riadili.

Cirkev je posadnutá myšlienkou čistoty

Podľa Alyssy sa niektorí členovia cirkvi snažia rigidné pravidlá trochu zmierniť. Myslí si ale, že cirkev bude vždy takpovediac posadnutá myšlienkou čistoty a vždy bude mať prísne pravidlá, ktoré musia ostatní dodržiavať. Pre cirkev je dôležité, aby sa človek vyhol hriechu.

Popisuje aj pravidlá týkajúce sa randenia. Alyssa napríklad s nikým nemohla randiť až do 16 rokov. Randenie v skoršom veku môže viesť k nemorálnosti. „Obmedzte počet ďalších mladých ľudí, s ktorými sa stretávate, a ochudobnite sa o zážitky – to vám pomôže vybrať si večného partnera,“ vysvetľuje svoj pohľad Alyssa. Väčšina ľudí podľa nej tieto pravidlá naozaj dodržiava a až keď majú 18 rokov, chodia napríklad na hromadné rande.

Na druhej strane, Alyssa sa vydala, keď mala 22 rokov a už v tom čase na ňu cirkev pozerala ako na starú dievku. Podelila sa aj o niektoré zvláštne rituály, ktorých sa zúčastňovali ako deti, vrátane písania listov svojim budúcim manželom. „Drahý budúci manžel, dúfam, že si sa vrátil z misie, dúfam, že miluješ Spasiteľa Ježiša Krista,“ musela písať do denníka. Randenie s niekým, s kým neplánujú manželstvo, neprichádza do úvahy.

Odovzdávajú 10 % príjmu

O sexe pred svadbou nesmela byť ani reč. Podľa Alyssy v podstate nemohli robiť nič, čo by nebolo vhodné robiť v prítomnosti rodičov (ani keď boli osamote). Masturbovanie je taktiež zakázané. Čokoľvek týkajúce sa sexu mimo manželstva je vnímané ako hriech na podobnej úrovni ako je vražda. Démonizovaná je aj pornografia. Ktokoľvek, kto pozeral porno, musí ísť na spoveď, je závislý a nie je hoden manželstva.

#lds #postmormon #ldstemple #foreverfamily #exmo ♬ original sound – Alyssa Grenfell @alyssadgrenfell I dont wanna live forever in someone else’s heaven. 🎶 These words made me cry when I first heard @David Archuleta’s new song, “Hell Together.” Its a love song and its a song about resistance. It’s a song that asks, “How could a loving heavenly father do this to his children?” and “What loving God pulls families apart, and keeps our gay friends and family out of the celestial kingdom?” If that’s God’s doctrine, I guess we’ll just go to hell together 💙 #exmormon

Alyssa dodáva, že aj keď sú pravidlá prísne, cirkev ich neraz dodržiava, ako jej vyhovuje. Kedysi napríklad nesmeli ľudia tmavej pleti ani vkročiť do mormónskeho kostola. Po žalobe sa to ale zmenilo. Mormóni tiež veria, že pred druhým príchodom Ježiša sa budú diať zlé veci a aby sa na ne pripravili, mali by mať vždy zásoby jedla na pol roka až rok. Príslušníci tiež musia cirkvi odovzdávať 10 % svojho príjmu pred zdanením. Už malé deti odovzdávajú časť peňazí, ktoré dostanú napríklad na narodeniny.