Petra Vlhová má pre fanúšikov zlé správy: K lyžovaniu sa už možno nevráti. Prezradila viac o svojom zranení

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová priznala v rozhovore pre Rádio Slovensko, že nevie, či sa ešte niekedy k svojmu milovanému športu vráti. Už takmer 16 mesiacov je bez súťaženia, keď spadla na domácich pretekoch v Jasnej a zranila si pravé koleno. Na návrat to zatiaľ nevyzerá.

Priznala, že stále cvičí a rehabilituje po druhej vynútenej operácii, keďže podľa svojich slov „nemohla nič robiť“ a „nemala život“. Okrem chôdze nedokázala prakticky nič. „Nikto mi nedal záruku, že koleno bude v poriadku alebo s ním budem môcť lyžovať. Teraz ideme krok po kroku,“ vyjadrila sa rodáčka z Liptovského Mikuláša.

Urobí vraj všetko pre návrat

„Aj keď to pôjde dobrým smerom, stále budeme na začiatku a nebudeme vedieť povedať, že čo ďalej. Ak budem môcť lyžovať, budem šťastná. Ak budem môcť stáť na štarte, tak to bude len bonus, pretože koleno nebolo v najlepšej kondícii,“ priznala s tým, že urobí všetko preto, aby napokon stála na lyžiach.

Vlhová stále verí, že sa na zimných olympijských hrách v Taliansku 2026 napokon zúčastní. „Nepretekala som rok a pol. Neviem, v akej som forme, netuším, či budem lyžovať. Je veľmi ťažké teraz hovoriť, čo bude,“ uviedla Vlhová. Lyžovanie jej stále chýba. Zranenie jej úplne zmenilo život, opísala to ako „ranu“.

„Všetko bolo okej, no od decembra šlo všetko dolu kopcom.“ Ďalej povedala, že začala navštevovať terapie, keďže sa potýkala aj s psychickými problémami. „Moje vnútro bolo rozbité na márne kúsky. Celé obdobie ma naučilo aj to, že treba mať seba na prvom mieste. Verím, že ma to len posilní,“ doplnila pre spomenuté rádio.