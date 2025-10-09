Petra Vlhová má pre fanúšikov skvelé správy: Naša lyžiarka sa vracia na svahy, spravila však jednu veľkú zmenu

Foto: SITA - Mária Frisová

Roland Brožkovič
TASR
Svoje prvé jazdy na lyžiach po návrate bude slovenská lyžiarka robiť v Taliansku.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po dlhej rekonvalescencii zavinenej operáciou kolena vráti tento týždeň na svahy. A to pod vedením Mateja Gemzu, ktorý sa stal jej novým hlavným trénerom. Svoje prvé kroky po návrate bude robiť na ľadovci Stelvio v Taliansku. Uviedol to manažér jej tímu Richard Galovič.

„Je to prelomová správa, je to dosiahnutie tvrdo vybojovaného míľnika, bol to náš dlhodobý cieľ. Žiaľ, trvalo to neuveriteľne dlho a Petra bola v podobnej pozícii už pred rokom, kedy sme si teda mysleli, že ten presun na sneh jej umožní plný návrat do vrcholového lyžovania. Žiaľ, musela pred viac ako šiestimi mesiacmi absolvovať druhú operáciu, keďže nebola iná možnosť, ako postúpiť v systematike tréningovej záťaže,“ povedal Galovič.

Zdĺhavá liečba

„A počas tých šiestich mesiacov naplnila všetky požiadavky lekárov a nášho fyzioterapeutického tímu. V druhej polovici toho obdobia začala so základnou kondičnou prípravou a nedávno už aj so silovou prípravou. Došli sme do stavu a dátumu, kedy sme dostali oficiálne povolenie pre návrat na svahy a na lyže. Takže veľmi sa z toho tešíme, je to vysnívaný čas po tej komplexnej a veľmi zdĺhavej a fyzicky a mentálne náročnej rekondície. Súčasne však treba povedať aj to, že to najťažšie je ešte pred nami a že náš tím a Petru samotnú čaká ešte obrovské množstvo práce,“ dodal.

Ilustračná foto: SITA/AP

Svoje prvé jazdy na lyžiach po návrate bude slovenská lyžiarka robiť v Taliansku. „V tejto chvíli finalizuje silovú zložku prípravy a v najbližších dňoch odchádza do Stelvia. Je tam naplánovaný prvý sedemdňový tréningový pobyt a následne ďalšie. Aby sa dostala do nejakej – nechcem povedať že športovej formy, ale vôbec do fázy, aby mohla pomýšľať na nejaké porovnávanie a nejaký pretekový štart. Podľa vyjadrení nášho trénerského tímu potrebuje najmenej 50 kvalitných tréningových dní na snehu,“ uviedol Galovič.

„Takže uvidíme, ako to pôjde, ale pre túto chvíľu sme veľmi šťastní, že môžeme presunúť jej prípravu po dlhých mesiacoch z fitnescentra a z atletickej dráhy a z bicykla, z plavární a zo všetkých ostatných tréningových prostriedkov a metód, na ten základný level. Teda na lyže. Je to pre nás veľmi významný krok,“ uzavrel.

