Pellegrini zverejnil svoju výplatnú pásku: Každý má vraj právo vedieť, koľko zarába prezident

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Lucia Mužlová
Koľko zarobil prezident?

V posledných dňoch Slovenskom rezonuje téma zvyšovania platov ministrov, premiéra a prezidenta. Práve Peter Pellegrini teraz zverejnil svoju výplatnú pásku.

Na zvýšenie platov najskôr ako prvá upozornila poslankyňa Martina Holečková zo strany SaS, ktorá na sociálnej sieti uviedla, že premiérovi sa má mesačný príjem zvýšiť o viac ako 400 eur a ministrom približne o 300 eur. Podľa nej ide o dôsledok systému odmeňovania, ktorý umožňuje rast niektorých zložiek príjmu aj napriek tomu, že sa zmrazia základné platy. Ide o tzv. paušálne náhrady.

Opozičná poslankyňa zároveň vyzvala premiéra a členov vlády, aby situáciu prehodnotili a rozhodli o zmrazení vlastných príjmov. „Stále máte čas. Schváľte si na najbližšej vláde zmrazenie platov, alebo choďte ľuďom vysvetľovať, prečo celé Slovensko musí šetriť, ale vy budete mať o tisícky eur ročne viac,“ uviedla. Podľa nej je problémom aj širší sociálny kontext. Tvrdí, že na Slovensku žije približne milión ľudí na hranici chudoby, zatiaľ čo predstavitelia vlády si polepšia o ďalšie tisíce eur ročne.

Pellegrini zverejnil výplatnú pásku

Prezident neskôr uviedol, že časť svojho platu, ktorý mu bude navýšený, venuje Lige proti rakovine. Teraz na sociálnej sieti zverejnil, koľko minulý mesiac zarobil.

„Plat prezidenta je vec verejná a každý má právo vedieť pravdu o tom, aká výplata mu chodí na účet. Počíta sa rovnako, ako za predchádzajúcich prezidentov Andreja Kisku či Zuzany Čaputovej. Teraz však po prijatí konsolidačných opatrení klesol príjem hlavy štátu o vyše 2000 eur v čistom a dnes vyzerá presne takto,“ napísal na facebooku.

 

Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak…

