Pellegrini: Krajina by mohla vyhlasovať stav ohrozenia, treba zmeniť ústavu

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Nina Malovcová
TASR
Krajina vraj potrebuje inštitút stavu ohrozenia, treba zmeniť ústavu.

Slovenská republika potrebuje legislatívne zaviesť inštitút stavu ohrozenia, vďaka ktorému by vláda mohla využiť kapacity Ozbrojených síl (OS) SR aj v prípade mieru, ak by bola krajina čímkoľvek ohrozená.

Na tlačovej konferencii to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini s tým, že na utorkovom stretnutí s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a náčelníkom Generálneho štábu OS SR Danielom Zmekom sa na tejto potrebe zhodli. Prezident upozornil, že na takúto úpravu by bola potrebná zmena Ústavy SR, čo znamená zhodu naprieč politickým spektrom.

O návrhu chce diskutovať aj s odborníkmi

„Budeme musieť nájsť konsenzus naprieč celým politickým spektrom, ale bolo by nezodpovedné vo vzťahu k bezpečnosti občanov SR a k ochrane územnej celistvosti a suverenity SR, aby sme nemali ako medzistupeň medzi časom mieru a vojnovým stavom aj takzvaný čas ohrozenia, keď vláda a OS budú môcť efektívne reagovať na prípadné hrozby, ktoré nie sú ešte nejakým vyhlásením vojny SR, ale predstavujú vážne bezpečnostné riziko, kde je potrebné nasadiť ozbrojené sily a s autorizáciou použiť, samozrejme, aj ostrú muníciu,“ myslí si prezident, ktorý je zároveň hlavným veliteľom OS SR.

Ako Pellegrini doplnil, zvolá okrúhly stôl odborníkov na túto tému a k rokovaniam prizve aj politikov. Upozornil, že nápor na slovenské hranice môže vzniknúť napríklad po konci vojny na Ukrajine. „Nie je to legislatíva, ktorá má pripravovať Slovenskú republiku na nejaký vojnový konflikt, ale na nejakú hrozbu. V prípade, že budeme mať indície, že napríklad nejaká teroristická skupina alebo niekto sa pokúsi zlikvidovať našu strategickú infraštruktúru, napríklad naše jadrové elektrárne,“ ubezpečil.

Stav ohrozenia by mohla vyhlasovať vláda

Hlava štátu má predstavu aj o mechanizme na vyhlásenie takéhoto stavu. O informáciách by mala najprv rokovať bezpečnostná rada štátu a následne by vláda mohla stav ohrozenia vyhlásiť v potrebnom rozsahu. Kaliňák priblížil, že aktuálne by bol zásah ozbrojených síl proti hrozbe bez vyhláseného vojnového stavu alebo vojny v rozpore so zákonom.

Nemyslí si, že ak by Slovensko malo takúto možnosť už teraz, že by bol stav ohrozenia vyhlásený v aktuálnej bezpečnostnej situácii.  Minister tiež odmietol, že by mechanizmus mohol po vyhlásení výrazne oslabiť občianske práva obyvateľov. „Nemyslím si, že to má vplyv na ľudské práva, pretože neobmedzujeme pohyb ani nič podobné v tomto prípade. Čiže myslím, že to predovšetkým smeruje k tomu, aby sme vedeli reagovať,“ uviedol.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Maturita 2026: Zverejnili témy slohov zo slovenského jazyka a literatúry. Ktorú by ste si vybrali?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac