Pellegrini je ľuďom na smiech: Na nových bilbordoch vyzerá jeho tvár divne, nazývajú ho „umelým ksichtom“

Naprieč Slovenskom ste mohli naraziť na bilbordy Petra Pellegriniho, na ktorých niečo nesedí. Tvár tohto prezidentského kandidáta na nich vyzerá akosi zvláštne, dôsledku čoho sa stal terčom vtipov na internete.

Už pred niekoľkými hodinami na to, že niečo nesedí, upozornila satirická stránka Zomri.

„Najprv sme si mysleli, že je to dáka srandička, ale začali ste nám to posielať viacerí. To asi Peťko nadšený nebude,“ podotkli adminovia.

Stal sa terčom posmechu

Ľudia v komentároch sa okamžite chytili a začali si z Pellegriniho uťahovať. „Málo naškrabal na kampaň, tak musel zohnať lacného grafika,“ podotkol niekto.

„Obľúbený bilbord. Najskôr som neverila, že toto vypustili, ale keď som prešla okolo dvoch, na tretí som sa už išla pozrieť zblízka,“ stojí v ďalšom z mnohých komentárov podobného rázu.

Že ide o realitu, sme sa presvedčili aj v srdci Slovenska a takýto bilbord sme pre vás v Banskej Bystrici vyfotili. Ak ste ho ešte nevideli na vlastné oči, skúste sa naň teraz lepšie pozrieť.

Maľovaný, či animovaný?

Ako môžete vidieť, tvár Petra Pellegriniho tu pôsobí skutočne zvláštne. A mnohí ľudia sú si nie istí, čo mal tento zámer vlastne znamenať.

„Ja si všímam tento bilbord v Bratislave už týždeň a pýtam sa, to má byť akože maľovaný alebo animovaný?“ opýtal sa pod príspevkom Zomri niekto ďalší.

Spackanej fotografie si chytila aj ďalšia satirická stránka — Kandeláber austrálsky. Vytvorila meme, v ktorom spojila túto snímku s popisom „keď ti niekto ukazuje fotky svojich detí a ty sa tváriš, že ťa to zaujíma“.

Aj v tomto prípade sa sledovatelia profilu rozohnili a príspevok komentovali ako o život. „Super umelý ksicht, z diaľky na bilbordoch vyzerá ako zrúda. Dobre sa s ním pohrali,“ napísal niekto v komentároch.

Prečo bol takýto bilbord vypustený do sveta a či si predtým nikto nevšimol, že skutočne pôsobí zvláštne, je otázne. No jedno je isté — pozornosť na seba pritiahol.