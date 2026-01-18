Pátranie po lietadle skončilo tragicky: Kontakt sa náhle prerušil, v horách teraz našli trosky

Foto: SITA / AP

Michaela Olexová
TASR
Na jeho palube sa nachádzalo desať ľudí – traja vládni zamestnanci a sedem členov posádky.

Pátracie tímy v nedeľu objavili viacero úlomkov, ktoré pravdepodobne pochádzajú z malého osobného lietadla, ktoré deň predtým stratilo kontakt s leteckými dispečermi pri indonézskom meste Makassar. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.

Turbovrtuľové lietadlo spoločnosti Indonesia Air Transport v sobotu vzlietlo z mesta Jogjakarta a smerovalo do mesta Makassar na ostrove Sulawesi, uviedla pátracia a záchranná agentúra Makassar. Na jeho palube sa nachádzalo desať ľudí – traja vládni zamestnanci a sedem členov posádky, uviedli záchranné zložky.

Intenzívne pátranie s nešťastným koncom

Kontakt so strojom sa prerušil po 13:00 miestneho času (07:00 SEČ) v záverečnej fáze letu, čo spustilo intenzívne pátranie v horskom vnútrozemí na juhu spomínaného ostrova.

Pátracie úsilie sa sústredilo na členité hory Bantimurung severne od Makassaru, kde strmé svahy, husté lesy a zlá prístupnosť po cestách sťažili pozemné operácie a vyžadovali si nasadenie vrtuľníkov a špecializovaného horolezeckého vybavenia.

Záchranný tím na helikoptére v nedeľu ráno v zalesnenej oblasti na svahu hory Bulusaraung zazrel niečo, čo vyzeralo ako okno malého lietadla. Následne sa na miesto vypravili záchranári, ktorí našli väčšie trosky, ktoré zodpovedali trupu a chvostu lietadla, roztrúsené po strmom severnom svahu, povedal vedúci pátracieho a záchranného úradu v Makassare na tlačovej konferencii.

Otvoriť galériu (5)

„Objav trosiek lietadla je dôležitou indíciou pri zužovaní oblasti pátrania,“ uviedol. Dodal, že tímy sa teraz sústreďujú na zabezpečenie miesta, dokumentovanie nálezov a prispôsobenie taktiky náročnému terénu.

„Naše spoločné pátracie a záchranné tímy sa teraz zameriavajú na hľadanie obetí, najmä tých, ktoré môžu byť ešte nažive,“ doplnil.

Indonézia, rozsiahle súostrovie v juhovýchodnej Ázii, sa vo veľkej miere spolieha na leteckú dopravu, ktorá spája tisíce ostrovov.

