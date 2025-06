Partnerka Juraja Baču odhalila súkromie: Na zábere Dominiky s kočíkom sa skrýva veľavravný detail

Dominika Richterová si naplno užíva nové obdobie života po boku partnera Juraja Baču. Spoločne sa len nedávno stali rodičmi, keď privítali na svete svojho prvého syna.

V najnovšom príspevku na Instagrame, kde sa Dominika prechádza s kočíkom v parku, nás v redakcii zaujal jeden nenápadný detail. Záber pôsobí úplne prirodzene – chvíľa pokoja, dieťa a kúsok zelene. No pri bližšom pohľade si pozorné oko všimne niečo, čo môže naznačovať viac.

Prsteň, ktorý môže naznačovať viac

Na Dominikinej ľavej ruke je pri pohľade na video viditeľný elegantný prsteň, a to práve na prstenníku. Oficiálne oznámenie zásnub neprišlo, no tento moment v kombinácii s obdobím po narodení dieťaťa prirodzene otvára otázku: mohli sa Dominika a Juraj zasnúbiť v súkromí?

Vzhľadom na to, ako si svoj vzťah chránia, by to rozhodne nebolo prekvapením. Možno práve takéto nenápadné momenty povedia viac než oficiálne oznámenia.

Súkromie si strážia, dôležité momenty prežívajú naplno