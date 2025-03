Parlament sa môže dočkať nového šéfa v horizonte dní: Šutaj Eštok hovorí o symbole pre reštart koalície

Zvolenie nového predsedu parlamentu bude veľkým symbolom politického reštartu pre súčasnú vládnu koalíciu. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister vnútra a šéf koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok. Ako ďalej uviedol, verí že nový šéf parlamentu by mal byť zvolený v horizonte dní.

„Tak ako pracujeme na ministerstvách, aj parlament sa musí k tomu vrátiť späť,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Pokiaľ ide o obsadenie postu ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, podľa ministra ide už o záležitosť strany Smer-SD, keďže Hlas im tento rezort postúpil. Úlohou Smeru je podľa neho tiež zabezpečiť koaličnú väčšinu 79 poslancov. „Je to niečo, čo si rieši politická strana Smer s poslancami, ktorí odišli (z Hlasu, pozn. SITA),“ zdôraznil Šutaj Eštok s tým, že on do rokovaní nijako nevstupuje.

Na otázku, či by mohol byť ministrom investícii ako nominant Smeru Ján Ferenčák, ktorý je stále členom Hlasu, Šutaj Eštok odpovedal, že „je to veľmi dobrá otázka“. „Počkajte, ako tie rokovania prebehnú,“ doplnil minister.

Pri vyšetrovaní útoku na Fica sa urobilo maximum, tvrdí minister

Vyšetrovanie útoku na predsedu vlády Roberta Fica bolo náročné a urobilo sa maximum pre to, aby bola odhalená pravda. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zároveň pripomenul, že skutok je kvalifikovaný ako terorizmus.

„Pretože nešlo o útok na Roberta Fica ako fyzickú osobu, ale išlo o útok na predsedu vlády,“ zdôraznil minister s tým, že zároveň išlo o útok na demokraciu a politické zriadenie. „Pretože ten útočník sa vyjadril, že on politicky nesúhlasil s krokmi súčasnej vlády,“ uviedol Šutaj Eštok.

Minister zároveň tvrdí, že útočník Juraj C. bol pri svojom konaní ovplyvnený aj protivládnymi protestami. „Mňa iba jedno mrzí, že naša opozícia nebola od tej doby schopná urobiť akúkoľvek reflexiu,“ dodal Šutaj Eštok.