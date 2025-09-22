Troch mŕtvych a 16 zranených si vyžiadal nedeľňajší ukrajinský dronový útok na letovisko Foros, ležiace na juhu Ruskom okupovaného polostrova Krym. Na platforme Telegram to oznámil Moskvou dosadený šéf krymskej vlády Sergej Axionov, informovala agentúra Reuters.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že približne o 19.30 h moskovského času (18.30 h SELČ) spustili ukrajinské ozbrojené sily pomocou útočných dronov vybavených vysokovýbušným nákladom „teroristický útok“ na rekreačnú oblasť Krymu, kde sa nenachádzajú žiadne vojenské ciele. Rezort to označil za „premyslený teroristický útok na civilný cieľ“.
Podľa Kyjeva tam boli významní hostia
Podľa informácií ukrajinského telegramového kanála Crimean Wind (Krymský vietor) sa v čase útoku v rezorte nachádzali „veľmi dôležití hostia“. Ukrajinskí predstavitelia sa k útoku nevyjadrili. Agentúra Reuters nemohla správu nezávisle overiť.
Axionov v jednom z príspevkov predtým uviedol, že v pri útoku bola poškodená škola a niekoľko budov v areáli sanatória. Padajúce trosky dronu spôsobili požiare na otvorenom priestranstve neďaleko Jalty. Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev na Telegrame napísal, že protilietadlové jednotky zostrelili v oblasti tri drony.
Ruská diplomacia obviňuje Západ
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová incident odsúdila ako „ďalší teroristický čin kyjevského režimu“. „A NATO a Európska únia by sa pri hľadaní agresora na európskom kontinente mali pozrieť do zrkadla, aby to videli,“ povedala pre agentúru TASS. „Sú to oni, kto destabilizujú a šíria terorizmus v Európe, podporujú kyjevský režim a dodávajú mu zbrane.“
Rusko anektovalo Krym v roku 2014. Foros sa stal medzinárodne známym v auguste 1991, keď v jednej z tamojších dáč (rekreačných chát) zástancovia tvrdej línie počas krátkeho pokusu o prevrat držali sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova, ktorý tam bol na dovolenke.
