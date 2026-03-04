Pád strechy v Komárne má už dve obete: Ťažko zranený muž podľahol zraneniam v nemocnici

Nina Malovcová
SITA
Všetky zranené osoby boli klientmi centra, nie jeho zamestnancami.

Minulotýždňový pád prístrešku Klientskeho centra v Komárne má druhú obeť. Ako informoval Denník N, muž, ktorého previezli v kritickom stave do nemocnice v Nových Zámkoch zomrel.

Pri páde prístrešku Klientského centra v Komárne v stredu 25. februára pôvodne zahynul jeden muž, jedna ťažko zranená osoba bola transportovaná vrtuľníkom do nemocnice a jedna osoba sa zranila ľahko.

Polícia začala trestné stíhanie

Všetky tri osoby boli klientmi centra, nie jeho zamestnancami. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

