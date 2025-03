Packeta mení zásadnú vec pri doručení do Z-BOXu: Mnohých zákazníkov potešila, mali by ste o nej vedieť

Najväčšia doručovateľská spoločnosť na Slovensku volá po kultivácii verejného priestoru a obmedzení vizuálneho smogu, ktorý spôsobuje vyššia koncentrácia balíkomatov v určitých lokalitách slovenských miest a obcí. Preto sú samoobslužné Z-BOXy od Packety od tohtoročnej jari v celkom novom šate a spoločnosť sa pri ďalšom rozširovaní svojej kapacity riadi novou stratégiou: Menej je viac.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Podľa dát spoločnosti Packeta Slovakia, doručovanie mimo domova, teda na výdajné miesta a do samoobslužných boxov v dnešnej dobe uprednostňuje až 70 % zákazníkov. Zasielanie a vyzdvihovanie zásielok v automatizovaných a ekologických Z-BOXoch je hitom. Ich popularita rastie najmä vďaka tomu, že sú veľmi dostupné a umožňujú zákazníkom vyzdvihnúť si zásielku komfortne kedykoľvek, keď im to vyhovuje.

Počet zásielok doručovaných do Z-BOXov v rámci celého Slovenska napríklad počas januára 2025 medziročne narástol až o 105 %. Ak majú zákazníci možnosť zvoliť si medzi vyzdvihnutím na výdajnom mieste alebo v Z-BOXe, preferujú Z-BOX.

Boxy zmenia vizuál

„Uvedomujeme si, že samoobslužné Z-BOXy napriek svojej rastúcej popularite do istej miery vytvárajú vizuálny smog, ktorý môže verejnosti prekážať. Preto podnikáme opatrenia na kultiváciu verejného priestoru, v ktorom sú osadené. Robíme tak nielen strategickým výberom lokalít, kam Z-BOXy umiestňujeme, ale aj úpravou ich vzhľadu. Od minulého leta sme začali s bielymi polepmi a avizovali sme 6 nových vizuálov – vrátane polepov sivej, béžovej tmavozelenej či svetlozelenej farby,“ hovorí Matúš Baus, manažér výdajných miest a Z-BOXov spoločnosti Packeta Slovensko.

„Približne 21 %, a teda asi 500 kusov z celkového počtu 2317 Z-BOXov by do konca apríla malo byť v iných farbách než v červenej. Najviac z tejto päťstovky bude bielych Z-BOXov (230 kusov), potom červených (160 kusov) a vyše sto Z-BOXov bude farebných, teda béžových, sivých, svetlo či tmavozelených. Cieľom týchto polepov je dosiahnuť, aby box čo najviac splýval s prostredím, do ktorého je osadený,“ pokračuje Matúš Baus.

Prispôsobia sa okoliu

Polepy v bielych, béžových a sivých odtieňoch sú určené primárne pre lokality, kde Z-BOXy môžu lepšie splynúť s fasádami administratívnych budov, nákupných centier či rezidenčných projektov alebo múrov. Z-BOXy umiestnené v lokalitách s množstvom zelene alebo v parkoch dostali tmavozelený alebo svetlozelený dizajn.

Šiesta farebná verzia sa plne prispôsobuje špecifickej lokalite alebo partnerom. Takto polepený Z-BOX môže mať dizajn s ilustráciou rešpektujúcou danú lokalitu, napríklad kresbu parku so stromami a lavičkami alebo špecifický vizuál s fotografiou vo farbách partnera či konkrétneho miesta.

„Hoci nové farebné vizuály sú pre každý Z-BOX citlivo vyberané tak, aby lepšie splynuli s lokalitou, zákazníci sa nemusia báť, že schránky so svojimi zásielkami potom nenájdu. V našej mobilnej aplikácii nájdu presnú polohu všetkých Z-BOXov na celom Slovensku aj s ich fotografiou,” ubezpečuje manažér výdajných miest a Z-BOXov Packety.