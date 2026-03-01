Ozvala sa aj druhá strana: Izraelská armáda oznámila nové útoky na ciele v „srdci Teheránu“

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Niektoré zdroje uvádzajú, že epicentrum výbuchu bolo vo štvrti, kde sídli iránske policajné riaditeľstvo a štátna televízia.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že útočí na ciele v „srdci Teheránu“. Svetové agentúry s odvolaním sa na tamojšie zdroje informujú o masívnom výbuchu v centre iránskej metropoly, píše TASR.

„Izraelské obranné sily útočia na ciele patriace iránskemu teroristickému režimu v srdci Teheránu. Izraelské letectvo vykonalo počas uplynulého dňa rozsiahle útoky s cieľom získať vzdušnú prevahu a vydláždiť si cestu k Teheránu,“ oznámila izraelská armáda.

Explózia podľa agentúry AP vyslala k oblohe kúdol dymu a otriasla okolím. Bezprostredne nie je známe, čo bolo cieľom útoku.

