Označili ho za vrchol nevkusu. Outfit Eriky Judínyovej sa ocitol pod paľbou kritiky, ľudia sa zhodujú na jednom

O štýlové osobnosti v slovenskom šoubiznise nemáme núdzu. Neplatí to pritom len pre červené koberce a rôzne akcie, ale napríklad aj pre moderátorky relácií ako Nákupné maniačky či Smotánka. Práve tie si totiž môžu dovoliť nahodiť sa do gala a predviesť súčasné trendy aj nadčasové kúsky v plnej kráse.

Jedno sa počas viac ako 20 rokov, čo moderuje Smotánku, nezmenilo. Erika Judínyová je vždy štýlová a jej outfity vyzerajú tak, že by v nich pokojne mohla vykročiť aj na červený koberec. Niekedy sa zdá, že moderátorka ani nestarne, keďže sa o seba poctivo stará a rovnako prísna je aj na svoju postavu, ktorá sa ani s pribúdajúcim vekom nemení. Môže však ostať skrytá pod množstvom látky, ako sa to stalo aj teraz.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

Jej najhorší outfit v poslednej dobe

Hoci Eriku zvyknú fanúšikovia chváliť a outfity, ktoré nosí v Smotánke sa im mimoriadne pozdávajú, teraz podľa nich šliapla vedľa. Zvolila totiž outfit v bledej farbe, ktorý sa skladal z viacerých častí. Na spodku mala kúsok, ktorý pripomínal obyčajné telové body a na ňom mala šaty z priesvitnej vzdušnej látky, ktoré tak zároveň skrývali aj odhaľovali jej postavu.

„Toto je vrchol nevkusu,“ zhodnotila diváčka Smotánky v komentároch. Druhá už bola o čosi milšia a odkázala: „Mám ju rada, ale to oblečenie je strašné, trochu súdnosti by neuškodilo návrhárovi, ani Erike.“ Tretia sa zas pýtala: „Načo z nej robíte tortu?“ Viacerým sa totiž nepáčilo, že Erike tento outfit pridával na váhe, hoci má postavu, za ktorú by sa nemusela hanbiť žiadna žena.

Tento outfit sa navyše nevyhol ani prirovnaniam. „Minule bola vkusne oblečená. Dnes má zase na sebe záclonu,“ skonštatovala diváčka. Nebola pritom jediná, ktorá videla túto podobnosť, keďže iný komentár zas znel: „Čo zas zvesila závesy z okien?“