Ovládne ich hnev a sú nepríčetní. Tieto znamenia zverokruhu rozčúli aj maličkosť, dávajte si pozor, čo im poviete

Tráviť čas v spoločnosti ľudí, ktorí sa ľahko nahnevajú, nie je práve najpríjemnejšie. Človek má strach a je mimoriadne opatrný, keďže ich nechce rozrušiť. Vie, že ak by k tomu došlo, prídu minúty kriku, hnevu, nervozity a vyslovených slov, ktoré môžu zabolieť. Obzvlášť v prípade niektorých ľudí s určitými osobnostnými črtami, pre ktoré tak podľa astrológie konajú.
Každý z nás má silné i slabé stránky. Kým niektorí sú pokojní a tak sa aj správajú, vo vnútri iných sa môže skrývať skutočná búrka emócií. Vedia sa hneď nahnevať, o sebaovládaní nemôže byť ani reč a doslova to v nich vrie. U ktorých znamení zverokruhu sa často prebúdzajú intenzívne emócie, ako uvádza portál Your Tango?
Baran
Je veľmi ľahké Barana rozrušiť. Stačí mu len prekážať v niečom, čo chce urobiť. Čím viac prekážok mu postavíte do cesty, tým viac sa rozčúli. Nemá veľa trpezlivosti, takže ak budete otáľať alebo niečo neurobíte rýchlo, ako by chcel, postaráte sa o nervy a jeho rozčúlenie. Skúste mu povedať „nie“ alebo namietať, prečo by niečo nemal robiť. Ak Barana rozrušíte, môžete sa staviť, že nebude reagovať potichu – postaví sa vám tvárou v tvár a presne povie, čo si myslí.
