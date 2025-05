Otvorili most, no dopravné peklo nekončí: V tomto meste na niekoľko mesiacov uzatvoria dôležitú ulicu

Most na ceste I/18 ponad železničnú trať v Poprade je od pondelka od 18.00 h opäť otvorený pre dopravu. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová. Sanáciu mosta číslo 18 – 390 ukončili takmer po troch týždňoch. Pre prelomený mostný nosník, ktorý počas prác ohrozoval železnicu, museli koncom minulého týždňa mimoriadne prerušiť dopravu aj na železničnej trati.

„Dočasným podopretím – zasanovaním objektu mosta – do času riadneho odstránenia havarijného stavebnotechnického stavu mostného objektu a priľahlých úsekoch cesty sa dosiahlo zvýšenie maximálnej zaťažiteľnosti mosta z ôsmich na 46 ton. To prispeje k bezpečnej a plynulejšej doprave v meste a zároveň zabezpečí prejazd dopravnej obsluhy mesta a staveniskovej prepravy mechanizmov stavby ŽSR ‚Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy‘,“ uviedla hovorkyňa.

Ďalšia uzávera

Most budú pravidelne kontrolovať a monitorovať. SSC zároveň pripravuje aj jeho celkovú rekonštrukciu. Jedna dopravná komplikácia pre obyvateľov Popradu sa tak skončila, no čoskoro sa začne ďalšia. Štefánikovu ulicu, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou v meste, totiž v sobotu 24. mája uzatvoria. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva, ktorej to potvrdil tamojší okresný dopravný inšpektorát.

„Počas realizácie stavby modernizácie železničnej trate dôjde k uzávere cesty I/66 v mieste podjazdu popod železničnú trať, a to od soboty 24. mája o 6.00 h,“ uviedol v oficiálnom stanovisku riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade Ľudovít Fedor.

Cestu mali pritom uzatvoriť už 1. mája. Napokon sa však termín posunul, keďže bolo nutné zvýšiť nosnosť mostného objektu na ceste I/18 pri nemocnici, aby tadiaľ mohli chodiť ťažké mechanizmy. Predpoklad uzatvorenia Štefánikovej ulice je podľa radnice do konca roka 2026. Motoristi budú musieť využívať obchádzkové trasy, ktoré v priebehu tohto týždňa mesto opätovne predstaví v ďalších mediálnych výstupoch.

Uzatvorenie cesty I/66 súvisí s obnovou železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom. Opravovať sa totiž bude aj železničný most vedúci ponad cestu neďaleko akvaparku. V tejto súvislosti sa ráta aj s rozšírením cesty na štyri pruhy v tomto úseku.