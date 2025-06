Otvorené priznanie Adely Vinczeovej o svadbe, nad ktorým sa každý zamyslí. Odtajnila, prečo sa vydávala neskôr

Spočiatku sa zdalo, že je to v nedohľadne, no keď počas jedného februárového Telerána moderátor pred ňou pokľakol a otvoril malú krabičku s prsteňom, bolo všetko jasné. Čoskoro známa dvojica oslávi krásne ôsme výročie svadby, okolo ktorej sa vtedy spustil veľký verejný ošiaľ. Každého zaujímali detaily výnimočného dňa, ktorý je pre páry nezabudnuteľným. O to viac prekvapí vyjadrenie moderátorky tolkšou Trochu inak, ktorá vyslovila jednu zaujímavú myšlienku súvisiaci so svadbou.

Boli spolu len pol roka, keď sa Viktor Vincze rozhodol spraviť rázny krok a zmenil dva ľudské životy. Je dôkazom toho, že nezáleží na tom, ako dlho je dvojica spolu. Ak sa jednoducho vzájomne cítia dobre a vedia, že chcú ísť spoločným životom, na čo čakať? Po pár mesiacoch tak nabral vzťah Viktora a Adely Vinczeovej rýchly spád, ako uviedol Koktejl.

Prečo sa vydávala neskôr?

Po dojímavom obrade v kostole vo Svätom Jure, kde sa stretla len blízka rodina páru, usporiadali na druhý deň veselicu v nádhernom kaštieli v Tomášove, kde prišli ich známi a priatelia. A hoci chcela verejnosť vedieť viac, a hlavne ich zaujímali zábery zo svadby, podľa Topiek si veľkú časť z nich nechali nakoniec pre seba. Mamička adoptívneho syna Maxíka mala vtedy 36 rokov, čo sa mnohým môže zdať, že na svadbu už bola v pokročilejšom veku.

V relácii STVR Milujem Slovensko sa však Adela vynašla a uviedla na pravú mieru dôvod, prečo k výnimočnému dňu došlo u nej až po 35. Zareagovala tak na slová herca Mareka Rozkoša, ktorý sa pochválil, že je ženatý už 7 rokov. „Ja som sa teda vydávala neskôr, aby som mohla so svojím partnerom byť až do konca života. Lebo… Keď začneš skoro, nevieš, či to bude navždy,“ povedala moderátorka bez okolkov.

Kľúč k šťastnému manželstvu podľa Viktora