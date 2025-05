Otvorená spoveď Sama Tomečka o účinkovaní v SuperStar: Až po 18 rokoch od súťaže sa zbavil nepríjemného pocitu

Hoci máme za sebou niekoľko ročníkov talentovej speváckej šou, najviac zarezonovala u ľudí prvá SuperStar plná zvučných mien, o ktorých možno počuť doteraz. Medzi nimi je aj známy spevák, vtedy chlapec v pubertálnom veku s dlhými vlasmi a zubným strojčekom, ktorý nemohol uveriť, aký ošiaľ sa okolo neho a ostatných súťažiacich súťažou spustil. Ubehlo neskutočných 20 rokov a on je šťastný, že aj po takej dlhej dobe môže spievať a koncertovať.

Prvá SuperStar, ktorej súčasťou bol aj Samo Tomeček, zmenila životy viacerých spevákov, ale tiež televíznych divákov a tých, ktorí sledovali celú šou a prežívali jednotlivé súťažné kolá spolu s účastníkmi. „Je to neuveriteľné, a zároveň prekrásne, že si môžeš povedať, že po 20 rokoch môžem prísť napríklad do Rádia Melody a dávať nejaký rozhovor. To som si vždy želal,“ uviedol dojatý spevák v rozhovore s moderátorkou pre spomínané Rádio Melody.

Konečne prišiel zlomový moment

Hoci zaznamenala jeho kariéra aj pády, momentálne si užíva plnými dúškami, že môže stáť na pódiu za mikrofónom a spievať. „Je to neskutočná vďačnosť a tá pokora, ktorú v sebe človek samozrejme musí mať, bez toho by sa nedostal ďalej. Ja som veľmi rád, že ľudia, ktorí sú v podstate tí rozhodujúci, to zo mňa cítia a dovolím si tvrdiť, že je to asi dobré, keď po 20 rokoch môžem stále spievať a mám na túto letnú sezónu asi 50 koncertov, čo je úplne úžasné,“ teší sa Samo.

Keď odštartoval ošiaľ s názvom SuperStar, mal len 18 rokov. „Ešte ani brada mi nerástla,“ zasmial sa Samo, ktorý šou vnímal zaujímavo. Aj keď hrával už od 14 rokov, pričom so svojou kapelou začal v menších kluboch, stále ho prenasledovala jedna vec. Ani po SuperStar sa jej nezbavil a dokonca ani dlhé roky po nej. Nemôže teda povedať, že by si súťaž úplne užíval, keďže nechýbala tréma.

„Tréma bola aj 18 rokov po SuperStar. Teraz začínam na sebe cítiť, asi aj životnými skúsenosťami a tisíckami odohratých koncertov, že prišiel moment, keď vyjdem na pódium a cítim sa ako ryba vo vode alebo ako doma. Naozaj si to na sto percent užívam a teším sa na pódium,“ vyšiel s pravdou von známy spevák, ktorého počas súťaže prezývali Tomo Sameček, a tiež Roro, čo znamenalo, že bol romantický rocker.

Silný ročník, na ktorý ľudia nezabudli