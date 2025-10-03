Osýpky sú späť, ľudia sa prestávajú očkovať: V Kanade zomrel na toto ochorenie novorodenec, a to len krátko po narodení

Ilustračná foto: TASR

Martin Cucík
TASR
Od začiatku roku 2025 v krajine zaznamenali 5006 prípadov osýpok, takmer 90 % prípadov bolo u nezaočkovaných ľudí.

Predčasne narodené dieťa v kanadskej provincii Alberta zomrelo na následky osýpok, oznámila vo štvrtok tamojšia ministerka zdravotníctva Adriana LaGrangeová.

Ide o prvé úmrtie spojené s návratom tohto ochorenia v Kanade za uplynulý rok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Dieťa, narodené predčasne po tom, ako matka počas tehotenstva ochorela na osýpky, zomrelo krátko po narodení,“ uviedla vo vyhlásení ministerka zdravotníctva provincie Alberta. Smrť dieťaťa bola podľa nej následkom osýpok.

V júni taktiež zomrelo v Kanade predčasne narodené dieťa s osýpkami, avšak podľa predstaviteľov malo aj iné zdravotné komplikácie a nepotvrdili presnú príčinu smrti.

Rizikové skupiny sú deti, tehotné ženy a ľudia s oslabenou imunitou

LaGrangeová vo svojom vyhlásení upozornila, že deti mladšie ako päť rokov, tehotné ženy a ľudia s oslabenou imunitou sú vystavení väčšiemu riziku osýpok.

Kanada vďaka očkovaniu v roku 1998 vyhlásila vyhubenie tohto ochorenia. Od začiatku roku 2025 však v krajine zaznamenali 5006 prípadov osýpok – 88 percent nakazených boli neočkované osoby -, pričom najviac prípadov sa vyskytlo v provinciách Alberta a Ontário.

Ochorenie v Kanade vypuklo v októbri 2024 v provincii New Brunswick. Postihlo pritom komunity s čiastočne nižšou mierou zaočkovanosti.

Osýpky sa šíria kvapôčkovou infekciou a patria medzi najnákazlivejšie ochorenie u ľudí. Najčastejšie sa vyskytujú u detí mladších ako päť rokov a prejavujú sa výraznou vyrážkou, horúčkami, nádchou a kašľom. Infekcia môže viesť k trvalému telesnému postihnutiu, napríklad k strate sluchu alebo dokonca k smrti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odkiaľ sa vzali osýpky a kedy sa prvýkrát objavili? Vedcom sa konečne podarilo odhaliť odpovede

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac