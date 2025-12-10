Opozícia sa nevzdáva, podáva podnet na ústavný súd. Ide o rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov

Foto: SITA - Lukáš Grecb

Roland Brožkovič
TASR
Legislatívu z dielne ministerstva vnútra v utorok (9. 12.) schválil parlament.

Opozícia sa pre zákon na zriadenie nového úradu namiesto súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Namieta jeho možný nesúlad s Ústavou SR aj právom Európskej únie (EÚ), ale tiež proces jeho prijatia. Žiada o posúdenie možnosti pozastavenia účinnosti legislatívy. Informovala o tom poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková (PS).

„V stredu ráno som v mene 63 poslancov a poslankýň zo všetkých opozičných strán PS, SaS, KDH aj Hnutia Slovensko podala na ÚS SR návrh na vyslovenie nesúladu prijatého zákona s ústavou. V našom podnete namietame nielen nesúlad s ústavou, ale aj nesúlad s právom EÚ. Vzhľadom na akútnosť situácie a nezvratný zásah, ktorý prináša tento zákon, sme ÚS SR požiadali aj o posúdenie možnosti pozastavenia účinnosti, ktorá má nastať už 1. januára 2026,“ poznamenala.

Viaceré výhrady

Plaváková tlmočila výhrady opozície k zákonu a veci, v ktorých vidia nesúlad s ústavou. Namietala napríklad skrátenie funkčného obdobia riadne zvolenej predsedníčky ÚOO aj zmeny týkajúce sa poskytovania a prehodnocovania ochrany oznamovateľov. Kritizovala aj legislatívny proces. Hovorila o nesplnení podmienok pre skrátené legislatívne konanie, skracovaní rozpravy v Národnej rade (NR) SR či potlačení odbornej verejnej diskusie.

„Je dôležité, že ÚS SR sa bude opätovne zaoberať otázkou, že či legislatívny proces, ako si ho predstavuje táto vládna koalícia, je v poriadku a či je v súlade s ústavou takýmto spôsobom postupovať. Myslím si, že je dôležité, aby z ÚS bol vyslaný signál, že toto je v príkrom rozpore s ústavou,“ dodala poslankyňa Mária Kolíková (SaS).

Legislatívu z dielne ministerstva vnútra v utorok (9. 12.) schválil parlament. Má priniesť transformáciu súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Ten má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.

Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval…

