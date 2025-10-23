Opozícia nečakane tlieskala Kotlárovi: Ten nepodporil Huliakovu novelu o hazarde a nedodal hlas, v prvom čítaní však prešla

Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli novelu zákona o hazardných hrách vo štvrtok do druhého čítania. O novele sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa teda o nej rozhodne už na aktuálnej schôdzi. Druhé čítanie bude tak pokračovať vo štvrtok.
Ako píše Denník N, predseda KDH Milan Majerský uviedol, že opozícia sa s Petrom Kotlárom vopred nedohodla na jeho procedurálnom návrhu. Strany KDH, SaS, PS a hnutie Slovensko však poslancovi SNS dodali potrebné podpisy, aby sa mohlo hlasovať o stiahnutí Huliakovej novely o hazarde.
Cieľom novely je zvýšenie príjmov štátu
„Bol to milé prekvapenie, lebo pán Kotlár zožal potlesk opozície, čo by som nikdy nepovedal,“ priznal Majerský. Opozícia Huliakov návrh kritizuje, pričom podľa nej ohrozuje systém regulácie hazardu na Slovensku. Sám Peter Kotlár svoj krok obhajoval slovami: „Neexistuje žiaden volič elektorátu žiadnej politickej strany, ktorý by súhlasil s týmto bodom.“
Líder koaličnej SNS Andrej Danko chápe postoje poslanca Národnej rady SR Petra Kotlára (SNS), ktorý v pléne požiadal o stiahnutie novely zákona o hazardných hrách z rokovania. Poukázal však na to, že na tom nebola dohoda. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.
Kritikou nešetril ani Danko
„Nebola na tom dohoda, ale chápem postoje Kotlára, ktoré zhmotnil v tom vyjadrení, ktoré asi cíti gro ľudí v sále,“ povedal. Avizoval, že sa o tom s Kotlárom bude rozprávať. „Ale to, čo urobil, nie je nič zlé, vyjadril svoj názor,“ doplnil.
K novele zákona o hazardných hrách, ktorá prešla do druhého čítania, sa vyjadril kriticky aj Danko. „Tipos bol daný na nové ministerstvo preto, aby peniaze išli na liečenie, na podporu ľudí a nie na rozvoj hazardu. Hazard je nutné zlo,“ skonštatoval.
Novela podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, pod ktoré patrí národná lotériová spoločnosť Tipos, reaguje na potrebu zvýšenia príjmov štátneho rozpočtu reguláciou výšky odvodov z hazardných hier, ale aj potrebu úpravy zákona vyplývajúcu z aplikačnej praxe. Rovnako je jej cieľom umožniť efektívnejšie prevádzkovanie číselných lotérií a prevzatie individuálnej licencie národnou lotériovou spoločnosťou od iného prevádzkovateľa hazardnej hry za ustanovených podmienok.
Tipos by mohol prevziať licencie aj prevádzkovať hazard v zahraničí
Z novely zákona vyplýva, že Tipos by mohol za poplatok prevziať platné licencie od prevádzkovateľov kasín a zároveň prevádzkovať hazardné hry mimo Slovenska. Prevádzkovať hazardnú hru v kasíne na základe individuálnej licencie prevzatej národnou lotériovou spoločnosťou bude podľa novely možné len v hoteli, ktorého vstupné priestory sú vybavené hotelovou halou a recepciou s nepretržitou prevádzkou.
V prípade, že pri prevzatí individuálnej licencie nebude kasíno prevádzkované v hoteli, tak Tipos premiestni prevádzku kasína do hotela do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia individuálnej licencie od prevádzkovateľa hazardnej hry v kasíne.
