Operátor má pre zákazníkov rekordný vianočný darček: Ľudia dostanú desiatky platených staníc zadarmo

Slovanet počas vianočného obdobia sprístupní všetkým zákazníkom až 86 televíznych staníc, ktoré sú bežne súčasťou drahších balíkov. Voľné vysielanie bude automaticky aktivované od 19. decembra 2025 do 7. januára 2026, takže klienti nemusia nič vybavovať.
O téme informuje portál Živé. Dočasná ponuka pokryje široké spektrum žánrov – šport, dokumenty, filmy, hudbu, detské stanice aj programy pre dospelých. Objavia sa napríklad športové kanály Eurosport, Arena Sport, Nova Sport, dokumentárne National Geographic, Discovery, BBC Earth, detské Disney Channel, Minimax, Nickelodeon, hudobné Music Box, filmové JOJ Cinema, AMC, Film+, FilmBOX či tematické ako FightBox, DocuBOX, Fashion TV.
Rekordná ponuka
Súčasťou budú aj maďarské stanice ako ATV, Cool TV, RTL Hu, RTL Kettő či Film+ HU a viacero erotických programov. Operátor uvádza, že ide o rekordne širokú ponuku, ktorá má zákazníkom spríjemniť sviatky bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov či žiadostí.
