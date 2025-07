Okúpete sa tu už od 6 eur: Našli sme najlacnejšie, ale aj najlepšie kúpaliská v Maďarsku, len na skok od hranice

Nedávno sme vám priniesli článok, v ktorom sme porovnali ceny kúpalísk na Slovensku. Nie všetci sú ale stotožnení s tým, čo núkajú a za akú cenu. Zamieria preto napríklad do Poľska alebo do Maďarska. My sme pre vás vybrali niekoľko kúpalísk v Maďarsku, ktoré sú pomerne blízko a potešia vás cenou, službami či vybavením.

Aquarius, Níreďháza

Medzi populárne miesta, kam v Maďarsku chodieva mnoho Slovákov, bezpochyby patrí Níreďháza. Ako sme vás informovali, nájdete tu napríklad fantastickú zoologickú záhradu. Nesklame vás ale ani kúpalisko Aquarius. Ako sa dozvedáme z webu, ak chcete mať komplexný vstup do zážitkovej a termálnej časti, dospelú osobu to vyjde na 7 200 forintov (18 eur) cez týždeň a počas víkendov a sviatkov o 300 forintov viac (približne 18,80 eura).

Dieťa do 3 rokov má vstup od 300 forintov (75 centov), za deti od 3 do 6 rokov sa platí od 4 700 forintov (menej ako 12 eur). Študenti a seniori platia od 5 800 forintov (približne 14,50 eura). A za rodinný vstup pre dvoch dospelých a dve deti zaplatíte od 20 500 forintov (v prepočte niečo vyše 51 eur).

Hneď vedľa sa môžete okúpať na prírodnom kúpalisku, dospelí za 4 300 forintov (menej ako 11 eur) a študenti a seniori za 3 700 forintov (niečo vyše 9 eur). Od Košíc je Níreďháza vzdialená približne 2 hodiny cesty autom.

Miskolctapolca, Miškovec

Kúpalisko, ktoré je známe ako „Barlangfürdő“, teda kúpalisko v jaskyni, pred časom postihla katastrofa v podobe požiaru. Na webe ale informuje, že 6 vonkajších bazénov a saunový svet fungujú aj teraz.

Dospelí si za 4-hodinový vstup zaplatia 4 000 forintov (10 eur). Vstupné pre deti, seniorov a študentov stojí 3 400 forintov (približne 8,50 eura). 4-hodinové rodinné vstupné pre dvoch rodičov a jedno dieťa vyjde na 10 150 forintov (približne 25,5 eura). Za každé ďalšie dieťa sa následne pripláca 3 050 forintov (7,6 eura). Miškovec je od Košíc vzdialený približne hodinu jazdy autom.

Komáromi Gyógyfürdő, Komárno

Naozaj len na skok od slovenskej hranice nájdete liečivé kúpele Brigetio. Podľa webu Komthermal si tu na svoje príde každý. Nájdete tu krytý plavecký bazén, ale aj jacuzzi, krytý termálny bazén a niekoľko vonkajších bazénov s liečivou vodou.

Celodenný vstup pre dospelého stojí 3 900 forintov (menej ako 10 eur). Pre deti a pre študentov (od 7 do 25 rokov) stojí vstupné 3 300 forintov (približne 8 eur). Ak chcete mať vo vstupnom aj saunovanie, vyjde vás na 7 300 forintov (približne 18 eur). Kúpalisko leží v podstate pri Dunaji, no z maďarskej strany, je teda ozaj čo by kameňom dohodil, približne 10 kilometrov.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného