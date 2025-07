Okolo Šimkovičovej hymny sa vynárajú otázniky: Podľa komisie nemusí byť všetko v poriadku, toto je problém

Novú hymnu za 50-tisíc eur, za ktorou stojí Oskar Rózsa, si Slovensko vypočulo presne o polnoci, keď sa rok 2024 prehupol do roku 2025. Odvtedy sa o nej často hovorí, no málokde ju možno zachytiť. Nehrala našim hokejistom na MS v hokeji v Štokholme, zaobišiel sa bez nej otvárací zápas majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave a nové prevedenie si nevybral ani prezident Peter Pellegrini pri udeľovaní vyznamenaní.

Naopak, pustili ju na štátnych oslavách príchodu Cyrila a Metoda na Devíne aj na oslavách zvrchovanosti v Starej Bystrici. Zmena, ktorou prešla, však od začiatku vyvoláva otázniky a aktuálne sa zdá, že sa nepozdáva ani ministerstvu vnútra.

Ako upozornil portál Aktuality, ešte začiatkom roka odborníci upozorňovali na to, že notový zápis aranžmánu Rózsu je iný, ako stanovuje zákon o štátnych symboloch.

V čom je problém?

V januári vyšla v denníku Postoj analýza štátnej hymny, za ktorou stoja Gabriela Husková a Marek Bartovič. Husková stála pri zrode pôvodnej moyzesovsko-burlasovskej úprave z rokov 1992 a 1993.

V spomenutej analýze spolu s Bartovičom upozorňuje na to, že hymna v podaní Oskara Rózsu má pomalšie tempo, je podladená o takmer štvťtónu nižšie a nezodpovedá notovému zápisu, ktorý je prílohou zákona o štátnych symboloch.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa interezsk (@interezsk)

Heraldická komisia rezortu vnútra, ktorá dohliada na historickú správnosť štátnych symbolov, mala po prešetrení na základe podnetu dospieť k záveru, že uvedená notácia hymny nie je v súlade s notáciou štátnej hymny podľa zákona o štátnych symboloch. V stanovisku pre poslanca KDH Františka Mikloška to uviedol šéf ministerstva Matúš Šutaj Eštok.

Komisia odporučila obrátiť sa na kompetentnú hudobnú, umeleckú, či vedeckú inštitúciu, ktorá môže objektívne a profesionálne posúdiť súlad notácie štátnej hymny v úprave hudobného skladateľa s notáciou uvedenou v zákone o štátnych symboloch.

„Predpokladám, že ministerstvo kultúry, ako objednávateľ nového hudobného aranžmánu štátnej hymny, podmienilo jeho súlad s notáciou uvedenou v prílohe zákona o štátnych symboloch a pri preberaní diela zároveň skontrolovalo splnenie tejto podmienky,“ odkázal Šutaj Eštok Šimkovičovej. Zároveň mal oznámiť, že pripravuje novelu zákona o štátnych symboloch.