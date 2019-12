Oklamali nám mozog aj nás pobavili. Optické ilúzie, ktoré pobláznili ľudí v roku 2019

Nebudeme si klamať. Náš mozog a naše oči nie sú vždy dokonalé. V bežnom živote fungujú správne, no ak sa pozrieme na niečo, čo nie je až také typické, dokážeme mozog oklamať. A to môže byť skutočná zábava. Preto vám prinášame tieto skvelé optické ilúzie, ktoré ľudí fascinovali v roku 2019.

Ružová alebo tyrkysová?

Prvýkrát uverejnila fotografiu na svojom Facebooku Nicole Coulthard. V skupine Girlsmouth chcela zistiť názor ľudí na farbu topánky. Ona ju totiž videla ako svetloružovú s bielymi časťami, kým jej kamarátka trvala na tom, že topánka je svetlomodrá so sivými časťami. Fotografia rozdelila ľudí na dva tábory, niektorí sa prikláňali k ružovej, iní k modrej. Niekoľkí však poukázali na fakt, že topánka nemôže byť modrá či sivá, značka Vans totiž túto konkrétnu obuv v takej farbe nevyrába, len v ružovej.

V akej farbe ju vidíte vy?

My mom says this is pink and white… I see teal and grey. What do you see? pic.twitter.com/1MqlWIGVR4 — Dylan Hawk (@dylanhawk_) October 13, 2017



Ak vás táto ilúzia zaujala, pozrite si náš článok, ktorý sa jej venoval.

Prepadnutá pyramída

Aj umenie môže byť ilúziou. Dokazuje to aj umelec JR, ktorý vytvoril optickú ilúziu Tajomstvo Veľkej pyramídy, vďaka ktorej vyzerá Louvre akoby vystupoval zo zeme. Ako informoval portál thisiscolossal, na vytvorení diela sa podieľalo 400 dobrovoľníkov a je vyskladané z dvoch tisíc kúskov papiera umiestnených na zemi okolo Louvru. Tie vytvárajú unikátnu ilúziu.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa JR (@jr), 30 Mar 2019 o 1:39 PDT

Dielo však malo dočasný charakter a papier sa rýchlo potrhal. S tým sa však počítalo. Viac o tejto ilúzii nájdete v našom článku z apríla, keď bola táto netradičná inštalácia vytvorená.

Miznúce farby

Každý z vás pri pohľade na obrázok nižšie vidí machuľu. No zahľaďte sa na ňu na nejaký čas, ideálne možno na minútu. Odrazu budete vidieť iba bielu plochu. Táto ilúzia je síce stará, no aj v roku 2019 fascinovala tisíce ľudí. Mozog totiž po čase pri pozeraní sa na nečinný obrázok začne farby vypínať.

Čiernobiela fotografia, ktorá je farebná

Táto optická ilúzia váš mozog podnecuje k tomu, aby ste čiernobiely obrázok videli farebne. Na prvý pohľad skutočne farby vidíte, no ak sa lepšie pozriete, uvedomíte si, že fotografia je čiernobiela.

Táto technika sa nazýva „farebná ilúzia asimilácie mriežky“ a vytvoril ju digitálny umelec a softvérový vývojár Øyvind Kolås ako vizuálny experiment. Pomocou selektívnej farebnej mriežky umiestnenej na čiernobiely obrázok sa vo výsledku získa farebný efekt.

Ak sa chcete dozvedieť o tejto ilúzii viac, pozrite si tento náš článok, kde nájdete aj čiernobiele video, ktoré sa vám bude zdať takisto farebné.

Žena na bielej stene

Táto ilúzia je skutočne fascinujúca. Zahľaďte sa na červenú bodku umiestnenú na nose ženy po dobu minimálne 30 sekúnd a potom sa pozrite na bielu stenu a pritom žmurkajte.

Na stene uvidíte fotografiu ženy v pozitívnom zobrazení. Dôvodom je, že čapíky v mozgu pozeraním sa na červenú farbu unavíte a pozitívnu snímku fotografie si potom „vypálite“ do mozgu. Nebojte sa, efekt rýchlo pominie.

Ktorým smerom sa hojdá muž na hojdačke?

To video sa začala iba nedávno šíriť prostredníctvom sociálnej siete Tik Tok. Na videu vidíte muža na hojdačke a nič sa nezdá byť zvláštne. No pri lepšom pohľade sa ľudia delia do dvoch táborov. Jeden z nich si myslí, že muž sa hojdá čelom k budove, ďalší zase tvrdia, že budovu má za chrbtom a hojdá sa od nej. Čo si myslíte vy?

Im losing my mind can someone tell me which way he’s facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd — Ana (@esnycuddles) December 21, 2019

Ilúzia, ktorá vám spomalí mozog

Pinna-Brelstaff je zdanlivo neškodnou optickou ilúziou. Pozostáva z dvoch alebo viacerých centrických kruhov z rôznych tvarov so zvláštnym tieňovaním. Ak zmeníte vzdialenosť, z ktorej sa na ilúziu pozeráte, bude sa zdať, že kruhy rotujú alebo menia veľkosť. Je známy fakt, že oči nie sú dokonalým orgánom a celkom ľahko nás oklamú. Preto sa zdá, že je ilúzia v pohybe, pričom dôležitú úlohu tu zohráva aj tieňovanie. Všimnite si však, že v tejto ilúzii žiadne tiene nie sú. Aj to je len ilúzia. Viac o tejto ilúzií nájdete tu.

The brain lies: Here’s the Pinna-Brelstaff figure which when you move towards it away from it will show motion of the rings. pic.twitter.com/WG7xlQIoM4 — Subhash Kak (@subhashkak1) February 19, 2019

Trik s rukami

Ďalšie video a opäť zo sociálnej siete Tik Tok. Video však mladá žena umiestnila aj na Twitter a tam ho videli milióny ľudí. Pomocou jej šikovnosti a triku s rukami to vyzerá, ako keby jej jedna ruka prechádzala cez druhú.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri — LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019

Statická hýbajúca sa loď

Obrázok lode na búrlivom mori sa dostal medzi najlepšie optické ilúzie roku 2019. Stačí obrázok striedať s jeho pozitívnym a negatívnym snímkom a tiež použiť iný stupeň osvetlenia. Vo výsledku to vyzerá, ako keby loď plávala na búrlivom mori, pričom je ale obrázok statický.

Bonus na záver

V našom bonuse nejde o optickú ilúziu ako skôr o zaujímavú fotografiu. Jej predmetom je známa aktivistka za klímu Greta Thunberg. Tá sa stala už mnohokrát terčom búrlivých diskusií. Tentokrát sa na internete objavila fotografia, ktorá ukazuje dievča takmer identické s Gretou. Ako informuje portál Anonews, pochádza však z roku 1898.

Washingtonská univerzita uverejnila fotografiu, ktorá sa na internete takmer okamžite stala virálom. Pochádza z bane na ťažbu zlata na území Dominion Creek a zhotovená bola v roku 1898. Viac o fotografií nájdete v tomto článku.