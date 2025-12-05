Ohrozené sú celé chovy: U našich susedov sa ďalej šíri nebezpečná nákaza medzi zvieratami. Sprísňujú opatrenia

Štátna veterinárna správa (SVS) ČR v reakcii na nepriaznivý vývoj situácie v súvislosti so šírením vtáčej chrípky v Česku vymedzila takzvanú rizikovú oblasť s obmedzením. V nej budú od soboty platiť mimoriadne veterinárne opatrenia. Územie s výmerou 12.400 kilometrov štvorcových sa dotkne Juhočeského, Stredočeského a Plzenského kraja. V piatok o tom informoval hovorca SVS Petr Vorlíček, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Cieľom týchto nových opatrení je najmä znížiť riziko zavlečenia vtáčej chrípky do chovov vnímavých druhov prostredníctvom voľne žijúceho vtáctva a kontrolovať oblasť lovu pernatej zveri,“ uviedol riaditeľ SVS Zbyněk Semerád.
Ohniská pribúdajú
Opatrenia sa dotknú malochovateľov aj komerčných chovov, prevádzkovateľov záchranných staníc pre hendikepované živočíchy a usporiadateľov honov na operenú zver. Chovatelia vtákov budú musieť v maximálnej možnej miere brániť kontaktu chovaných vtákov s voľne žijúcimi druhmi a zamedziť kontaminácii vody a krmiva trusom voľne žijúceho vtáctva. Zároveň bude pre nich platiť zákaz účasti na verejných vystúpeniach v rámci ČR. Komerčné chovy na tomto území budú musieť viesť záznamy o všetkých osobách, ktoré vstúpia do ich hospodárstva.
V Česku bolo v tomto roku potvrdených zatiaľ deväť ohnísk vtáčej chrípky v komerčných chovoch hydiny, z toho osem v priebehu novembra. Ďalších 21 ohnísk bolo potvrdených v nekomerčných malochovoch vtákov chovaných v zajatí, z toho deväť za posledné dva mesiace. SVS tiež eviduje štyri prípady ochorenia u voľne žijúceho vtáctva.
Veterinári podotkli, že jeseň a zima sú z pohľadu možného šírenia vtáčej chrípky najrizikovejšími obdobiami. Pripomenuli, že základným preventívnym opatrením proti zavlečeniu infekcie je dodržiavanie biologickej bezpečnosti v chovoch, najmä zabránenie kontaktu chovaných vtákov s voľne žijúcimi.
