Odklepnuté: Europoslanci schválili plány EÚ na zákaz dovozu ruského plynu od 1. januára 2026

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Návrh tejto legislatívy má chrániť záujmy Únie pred zneužívaním dodávok energie Ruskou federáciou.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a výboru pre medzinárodný obchod (INTA) vo štvrtok schválili návrhy plánov na zákaz dovozu ruského plynu do členských krajín EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.

EP v správe pre médiá spresnil, že návrh tejto legislatívy má chrániť záujmy Únie pred zneužívaním dodávok energie Ruskou federáciou. Za zákaz dovozu plynu zahlasovalo 83 členov oboch výborov, proti bolo deväť poslancov a jeden sa zdržal hlasovania.

Zákaz má aj výnimky

Zákaz sa týka dovozu plynovodného aj skvapalneného zemného plynu (LNG), a to od 1. januára 2026, s obmedzenými výnimkami pre existujúce krátkodobé zmluvy (do 17. júna 2026) a dlhodobé zmluvy (do 1. januára 2027), ak boli uzavreté pred 17. júnom 2025 a zostanú nezmenené.

Foto: SITA/AP

Podľa navrhovaných pravidiel sa ruská strana nebude môcť odvolávať na „vyššiu moc“ na ukončenie zmlúv o dovoze plynu, keďže právne záväzný zákaz ďalšieho dovozu, ako je stanovené v novom nariadení, je definovaný ako suverénny akt mimo kontroly prevádzkovateľov.

Europoslanci navrhujú zakázať aj dočasné skladovanie LNG ruského pôvodu v zariadeniach EÚ od 1. januára 2026. Prevádzkovatelia by museli pred dovozom alebo skladovaním plynu poskytnúť colným orgánom prísnejšie a podrobnejšie dôkazy o krajine výroby.

Od toho istého dátumu chcú europoslanci zakázať všetok dovoz ruskej ropy vrátane derivátov pochádzajúcich z ruskej ropy. Zároveň by malo byť potrebné predchádzajúce colné povolenie a overenie krajiny výroby pre takýto dovoz.

Zameriavajú sa aj na riziká

Text oboch výborov sa výslovne zameriava na riziká obchádzania sankcií, ako je preoznačený dovoz suroviny, tieňové flotily a tranzit cez tretie krajiny, a to tým, že nariaďuje certifikáciu pôvodu pre ropovody, štvrťročné audity a zoznam vysokorizikových terminálov LNG, ktoré by spravovala Európska komisia.

Ilustračná foto: Unsplash

Poslanci EP z navrhovaného textu vypustili revíznu doložku, ktorá umožňuje eurokomisii povoliť dočasné pozastavenie zákazu dovozu v situáciách ohrozujúcich energetickú bezpečnosť EÚ a posilnili presadzovanie nariadenia zavedením sankcií za jeho porušenie.

Europoslanci z ITRE a INTA zároveň odobrili začatie rokovaní o tomto nariadení s dánskym predsedníctvom v Rade EÚ. O hlasovaní oboch výborov budú informovaní všetci poslanci EP na budúci týždeň, počas najbližšieho plenárneho zasadnutia (20. – 24. 10.).

Legislatíva navrhnutá eurokomisiou prichádza ako reakcia na systematické využívanie dodávok energií ako zbraní zo strany Ruska, čo je vzorec dokumentovaný už takmer dve desaťročia a ktorý sa vystupňoval po spustení invázie na Ukrajinu v roku 2022.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Premiér Fico opäť opakuje to isté: Slovensko nepodporí 19. balík sankcií proti Rusku, kladie si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac