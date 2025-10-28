Odhalila svoje súkromie. Úprimné priznanie Márii Čírovej o tom, aký je jej najväčší sen, mnohých dostane

Speváčka sa prezentuje ako umelkyňa s nezameniteľným hlasom, ktorá doslova pôsobí ako anjel. Je milá, priateľská, nápomocná, zjavne má srdce na správnom mieste a často hovorí o svojej rodine, ktorá je pre ňou prioritou. Jej nákazlivý optimizmus a príjemné vyžarovanie okamžite vytvára pocit pokoja a výbornej atmosféry.
Umelkyňa, ktorá chce aj tohtoročné sviatky spraviť u mnohých nezabudnuteľnými a chystá koncetné turné Moje Vianoce 2025, sa na chvíľu vrátila do školských lavíc a Novému času odpovedala na otázky, na ktoré sa pýtame pri skloňovaní slov. Trojnásobná mamička Mária Čírová tak prezradila o sebe zaujímavé veci, ktoré opäť potvrdili, čo je pre ňu v živote dôležité a čo stavia na piedestál hodnôt.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Po tomto najviac túži
Ako prezradila klaviristka a skladateľka, najradšej má svoju rodinu. „Sú mojím bezpečným prístavom aj najväčšou inšpiráciou. Bez nich by všetky úspechy a koncerty nemali žiaden zmysel,“ priznala Mária, ktorá s láskou spomína na jedného svojho blízkeho. Ak by to bolo možné, hneď by sa mu poďakovala za jeho podporu. Ide o dedka, ktorý by mal dnes 91 rokov.
„Zomrel, keď som mala sedemnásť. Počas základnej školy bol pri mne na všetkých krúžkoch, súťažiach aj koncertoch a nikdy nevynechal jediný. S babkou tvorili jedinečný pár, ktorý sa stal pre mňa obrovskou inšpiráciou na celý život,“ poznamenala.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Hoci vidieť milovaného dedka je nesplniteľný sen, na druhej strane, nasledujúca vec, po ktorej túži, je oveľa reálnejšia. „Ako zvyknem hovorievať na koncertoch pred pesničkou Unikát, snívam o tom, že raz, ako stará babička, budem sedieť na lavičke pred svojím domom, obklopená deťmi a vnúčatami, a s úsmevom budem spomínať na svoj život. Želám si, aby som cítila radosť, že som zažila a spoznala všetko, po čom som túžila, dotkla sa všetkého, čo som chcela a aby moje skúsenosti boli inšpiráciou pre ďalšie generácie v našej rodine,“ priznala Mária Čírová.
Nahlásiť chybu v článku