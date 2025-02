Od zimy sa budeme triasť už naposledy: Zmena teplôt je na spadnutie, takýto bude koniec februára

Zima si na Slovensku naďalej udržiava svoju silu, najmä v nočných hodinách, keď teploty klesajú na dvojciferné hodnoty pod nulou. Hoci sa otepľovanie už črtá na obzore, dnešok ešte ostane v znamení chladného počasia.

Podľa informácií iMeteo sa nad našou oblasťou naďalej nachádza rozsiahla tlaková výš, ktorá v arktickom vzduchu udržiava jasné, no mrazivé počasie. To sa najviac prejavilo počas poslednej noci, keď na väčšine územia Slovenska teploty opäť klesli na extrémne nízke hodnoty. Dobrou správou pre tých, ktorí sa celú zimu sťažujú na to, že im je zima, je fakt, že takto mrazivé noci sa už končia a postupne sa začne otepľovať.

Stále chladno, no slnečno

Vo štvrtok bude na Slovensku prevažne jasno a polooblačno, iba miestami sa môže oblačnosť dočasne zväčšiť. Denné teploty sa však ešte nebudú šplhať vysoko. Na juhozápade sa maximálne hodnoty budú pohybovať od 0 do +3 °C, zatiaľ čo severné oblasti sa musia pripraviť aj na celodenný mráz, s teplotami klesajúcimi na -2 °C. V horských oblastiach bude ešte chladnejšie, vo výške 1 500 metrov nebude teplota prekračovať -8 °C.

Slovenský hydrometeorologický ústav aj na dnešok vydal výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami, a to v Banskobystrickom, Košickom, Žilinskom, Prešovskom a Trenčianskom kraji.

Blíži sa zmena

Podľa meteorológov je zmena počasia už na spadnutie. Koniec februára bude skôr pripomínať jar ako zimu, čo zrejme nepoteší milovníkov chladnejšieho počasia. Očakáva sa postupné oteplenie, ktoré by mohlo priniesť aj prvé náznaky jarných teplôt.