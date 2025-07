Od septembra sa musia rodičia pripraviť na zmeny. Jedna chyba ich môže stáť stovky eur

Rodičia malých detí si vďaka štátnej pomoci prilepšujú prakticky od ich narodenia. Prvé peniaze dostanú, keď sa ich deti narodia, ďalšie poberajú na materskej či otcovskej dovolenke a neskôr majú nárok na rodičovský príspevok. Ten však tento rok prechádza zmenou, čím sa podmienky jeho poberania sprísnia.

Ako informuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, výška rodičovského príspevku je buď 351,80 eura mesačne, alebo 482,30 eura mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Dochádza k zásadnej zmene

V prípade, že oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 120,60 eura (zvýšenie sumy o 25 percent) na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Získať rodičovský príspevok však bude od septembra náročnejšie ako doteraz a rodičia si musia dať pozor, aby nespravili zásadnú chybu, ktorá ich pripraví o tieto peniaze. Upozornil na ňu daňový a odvodový expert Jozef Mihál na svojom profile. „Počas roka 2025 dochádza k zásadnej zmene pri posudzovaní nároku rodiča na tzv. predĺžený rodičovský príspevok v prípade dieťaťa vo veku do 5 rokov, ktoré nebolo prijaté do štátnej materskej školy,“ dáva expert do povedomia.

Od 1. septembra 2025 má rodič nárok na rodičovský príspevok na dieťa vo veku 3 až 5 rokov, ak nebolo prijaté do materskej školy, ale najprv musí splniť podmienky. Ako prvé musel rodič v termíne od 1. mája do 31. mája podať žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej štátnej MŠ. Dieťa do spádovej štátnej škôlky ale nebolo prijaté, a tak sa odvolal. Odvolanie však neprešlo a obec ponúkla rodičovi inú škôlku, kam musel podať žiadosť do 20. júla, avšak ani táto iná škôlka dieťa neprijala.

V skratke to znamená, že rodič musel vyčerpať všetky možnosti na to, aby mohol poberať tzv. predĺžený rodičovský príspevok. Netýka sa to však rodičov, ktorí nesplnili všetky tri podmienky, teda nepodali odvolanie alebo odmietli dať dieťa do spádovej či náhradnej materskej školy.