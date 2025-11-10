Obrovské problémy na letiskách, zrušili tisícky letov, ďalšie meškajú: Bude to ešte horšie, toto ochromilo ich činnosť

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
TASR
Personál nedostáva mzdy.

Súčasné problémy v leteckej doprave v Spojených štátoch sa tento týždeň zhoršia, ak sa Kongresu nepodarí dosiahnuť dohodu o obnovení financovania federálnych inštitúcií. Jeho zastavenie – tzv. shutdown – ochromilo činnosť vládnych úradov. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Meškania sú čoraz dlhšie

Aby letecké spoločnosti vyhoveli nariadeniu Federálneho úradu pre letectvo (FAA) o znížení premávky pre shutdown, zrušili v sobotu viac ako 1 500 a v nedeľu viac ako 2 900 letov. V pondelok ráno miestneho času letecké spoločnosti zrušili takmer 1 600 letov a takmer 1 000 na utorok.

Mnohé letiská tiež čelia výrazným meškaniam letov, ktoré neboli zrušené. Na letiskách v Newarku, Orlande, Chicagu a Detroite meškania presahujú jednu hodinu a tento údaj sa zvyšuje, uvádza web FlightAware.

Riadiaci letovej prevádzky nedostali mzdu už druhé výplatné obdobie a viacero z nich prestalo chodiť do práce. Predseda odborového zväzu riadiacich letovej prevádzky Nick Daniels usporiada v pondelok ráno miestneho času tlačovú konferenciu, na ktorej sa bude venovať dosahu shutdownu.

Ilustračná foto: Pexels

Návrat do normálnu nebude jednoduchý

Senát urobil prvý krok k ukončeniu shutdownu v nedeľu, ale konečné schválenie môže trvať ešte niekoľko dní. Odborníci uviedli, že návrat leteckej dopravy do normálu bude trvať ešte niekoľko dní po obnovení financovania federálnych inštitúcií.

FAA tento víkend zaviedol povinné zníženie počtu letov o štyri percentá. V utorok sa toto zníženie zvýši na šesť percent a do nadchádzajúceho víkendu na 10 percent. Minister dopravy Sean Duffy v relácii Fox News Sunday uviedol, že ďalšie zníženie počtu letov by mohlo dosiahnuť až 20 percent.

Americká vláda má dlhodobo problém s nedostatkom riadiacich letovej prevádzky. Viaceré prezidentské administratívy sa ich preto snažili presvedčiť, aby zostali v práci aj v dôchodkovom veku. Shutdown to teraz zhoršil a niektorí riadiaci letovej prevádzky ostali iba v dôchodku.

