Obľúbený reťazec prichádza s lákavou akciou: Do konca roka zmrazuje ceny 900 výrobkov. Týchto sa to bude týkať

Obchodný reťazec Tesco oznámil, že od 8. októbra 2025 do konca roka zachová nezmenené ceny pri viac ako 900 výrobkoch dennej spotreby.
Ide o súčasť programu „Garantujeme nízke ceny“, v rámci ktorého reťazec sleduje vývoj cien potravín a základných produktov na trhu, informuje reťazec v tlačovej správe. Zmrazené ceny sa budú týkať tovaru z rôznych kategórií, vrátane pečiva, mliečnych výrobkov, mrazených potravín, mäsa, rýb, nápojov, sladkostí, olejov, cestovín či ryže.
Ceny zostanú aj pri drogérii či tovare pre bábätká
Do programu sú zaradené aj výrobky pre bábätká a drogériový tovar – napríklad plienky, čistiace prostriedky, kozmetika či hygienické potreby. Podľa generálneho riaditeľa Tesca na Slovensku Martina Kuruca má krok pomôcť domácnostiam v období zvýšených výdavkov pred Vianocami.
„Rozpočty slovenských domácností sú aj tento rok pod veľkým tlakom, a preto sme v období zvýšených výdavkov pred Vianocami zmrazili ceny viac ako 900 výrobkov dennej spotreby až do konca tohto roka,“ uviedol Kuruc.
Program má podľa reťazca zabezpečiť stabilné ceny bez nutnosti čakať na akcie. Okrem týchto produktov budú v predajniach naďalej dostupné aj ďalšie zľavy, vrátane tzv. Clubcard cien.
