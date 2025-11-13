Obľúbený prameň na Slovensku je životu nebezpečný: Ľudia tam chodili po vodu celé roky, vyskytlo sa aj úmrtie

Minerálny prameň Salvator pri Lipovciach patril roky medzi miesta, kam si ľudia chodili po vodu s presvedčením, že ide o jeden z najčistejších a najkvalitnejších zdrojov v regióne. Teraz je však miesto uzavreté.
V jame, kde sa nachádzal voľný odber, sa hromadí oxid uhličitý a už pripravil o život viacerých ľudí. Na nebezpečnú situáciu upozornil starosta obce, ktorý opisuje aj vlastné zásahy. Informácie o stave prameňa priniesla TV Markíza.
Nebezpečenstvo sa ukrýva vo vzduchu, nie vo vode
Minerálna voda Salvator je podľa starostu úplne zdravotne nezávadná. Rizikom je samotná jama s približnými rozmermi dva krát dva krát tri metre. Pri nízkom tlaku sa v nej zhromažďuje oxid uhličitý. Keďže je ťažší ako kyslík, drží sa pri dne a vytvára priestor bez možnosti nadýchnuť sa.
Plyn pochádza priamo z prameňa a pri úniku na povrch sa v uzavretom priestore rýchlo koncentruje. „Stačia dva či tri hlboké nádychy a človek upadne do bezvedomia. Osobne som z tej jamy vynášal aj mŕtvolu a zachránil som tam dvoch chlapov,“ upozornil televíziu Markíza starosta obce Ján Šatník.
Opakujúce sa tragédie aj tesné záchrany
Najnovší prípad priotrávenia sa stal približne pred týždňom a pol. Muž mal šťastie, že nablízku pracovali robotníci, ktorí mu okamžite pomohli. Smrteľná udalosť sa odohrala 15. septembra, keď v jame našli telo muža bez známok života. V decembri minulého roka tam skolabovali traja muži. Jeden sa ešte dostal von a privolal pomoc, ostatných museli vynášať viacerí ľudia. Podľa starostu nejde o ojedinelé prípady a k prameňu prichádzali aj návštevníci z iných regiónov.
Starosta plánuje stretnutie s vedením spoločnosti, aby našli bezpečný spôsob prístupu k prameňu. Kým sa tak stane, prosí ľudí, aby do Lipoviec necestovali.
