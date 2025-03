Obloha sa na nás mračí: V noci nás ešte prekvapí mráz, miestami bude aj snežiť. Vieme, kedy dorazí pravá jar

Na západnom Slovensku treba v sobotu doobeda počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 11.00 h. Výstraha pred hmlou platí pre celý Bratislavský kraj, rovnako pre okresy Senica a Trnava.

Posledný marcový víkend sa bude niesť v upršanom duchu. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na východe zrážky len miestami. Od cca 1900 m sneženie. Informuje o tom na svojej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 16 stupňov Celzia, na Zemplíne ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 4 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, v južnej polovici miestami východný vietor do 6 metrov za sekundu (20 km/h). Spadnúť môže do 10, na juhu a západe ojedinele do 15 milimetrov zrážok, na hrebeňoch Tatier do piatich centimetrov snehu.

„Od juhu do našej oblasti bude zasahovať tlaková níž so stredom nad Jadranom a Balkánom. Po celý víkend nám budú robiť spoločnosť na viacerých miestach dážď alebo prehánky, len na východe Slovenska ich bude spočiatku menej. Oblačnosti však bude na celom území viac než dosť,“ píše iMeteo.

Počas nadchádzajúcej noci, zo soboty na nedeľu, sa môže očakávať aj výraznejšie ochladenie, kde sa môže na niektorých miestach objaviť slabý mráz. To určite nepoteší ovocinárov a záhradkárov.

Po víkende už ale zrážky ustúpia a pred nami je prvý aprílový týždeň, ktorý sa bude niesť v jarnom duchu.

Vo vysokých polohách Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice platí v sobotu vo vysokých polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier. Vplyvom oteplenia a dažďa je hlavným lavínovým problémom mokrý sneh. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

„Príchod dažďových zrážok spôsobí zníženie stability snehovej pokrývky do výšky približne 2000 metrov nad morom, nad touto hranicou bude prevažne snežiť. Množstvo zrážok však bude len do desať milimetrov. Môžu sa objaviť malé lavíny a splazy z mokrého snehu,“ uviedlo SLP.

Vo vysokých polohách, v žľaboch, pod sedlami a skalnými stenami sa na severných, tienistých svahoch ešte podľa neho nachádzajú snehové dosky a vankúše, ktoré môžu pri veľkom dodatočnom zaťažení znamenať uvoľnenie lavíny. Takýchto lokalít je ale veľmi málo.

Na horách prevláda typická jarná situácia. „Vplyvom dažďa v polohách do 2000 metrov nad morom bude sneh mokrý, vo vysokých polohách sa na severných tienistých lokalitách naďalej vyskytuje ešte suchý sneh. V polohách do 1500 metrov nad morom je už len nesúvislá snehová pokrývka,“ dodalo SLP.