Občiansky a vodičský preukaz v mobile budú mať už o pár týždňov prví Slováci: Digitálne doklady idú do ostrej prevádzky

Digitálne občianske a vodičské preukazy by v ostrej prevádzke mohli byť k dispozícii pre verejnosť na prelome februára a marca budúceho roka. Po začiatku roka 2025 chce ministerstvo vnútra spustiť pilotnú prevádzku projektu digitálnej peňaženky. V bilančnom rozhovore to pre TASR uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

„Nasadíme toto skúšobné riešenie tak, aby sme vychytali všetky technické muchy a následne otvorili túto aplikáciu, doklady v mobile, aj pre verejnosť s tým, že by sme postupne počas roka pridávali aj ďalšie doklady do tejto digitálnej peňaženky,“ uviedol minister. Ako dodal, pri testovacej prevádzke bude vytvorená skúšobná skupina ľudí, ktorá aplikáciu dostane pred jej zverejnením.

Rezort musí ešte začiatkom budúceho roka preškoliť policajtov, keďže polícia bude prvým orgánom štátnej správy, ktorý bude elektronické doklady akceptovať. Postupne by sa k nej mali pridať ďalšie úrady. Súčasťou aplikácie bude spočiatku iba občiansky a vodičský preukaz. Rezort plánuje postupne pridať aj ostatné doklady, ktoré majú občania v peňaženkách. „Od zbrojného preukazu a tak ďalej. Jednoducho všetko, všetky doklady, ktoré dnes slúžia pri komunikácii občana so štátom,“ ozrejmil minister. Rezort by podľa neho mal implementovať ďalšie doklady počas roka 2025, na ktorého konci by chcel rezort konštatovať, že sa mu projekt podarilo spustiť.

Minister si myslí, že Slovensko bude zavedením digitálnych dokladov priekopníkom v Európskej únii (EÚ). Poukázal pritom na prijatú európsku legislatívu a na to, že Slovensko ju do svojho právneho poriadku implementovalo tento rok. Šutaj Eštok dodal, že aj ostatné krajiny EÚ ju budú musieť prijať a digitálne doklady by tak po čase mali platiť vo všetkých členských krajinách.