Obávajú sa útokov na ruské mestá: Na strechy výškových budov v Moskve nainštalovali obranné systémy

Na strechách niekoľkých budov v centre Moskvy rozmiestnili raketové systémy určené na obranu pred vzdušnými hrozbami – lietadlami a prilietajúcimi raketami, informoval v piatok britský denník The Guardian. Podľa neho to naznačuje, že Kremeľ sa pripravuje na možný, aj keď málo pravdepodobný útok na ruské hlavné mesto.

Na fotografiách zverejnených na sociálnych sieťach vo štvrtok vidno, že na streche osemposchodovej budovy na nábreží rieky Moskva bol nainštalovaný raketový systém Pancir. Danú budovu využíva ministerstvo obrany, spresnil The Guardian.

Na inom videu vidieť, ako systém protivzdušnej obrany vyzdvihujú na strechu budovy školy v moskovskej štvrti Taganka. Ide o objekt nachádzajúci sa 1,5 kilometra juhovýchodne od Kremľa.

❗️ An anti-aircraft missile system „Pantsir-S1“ was installed on the roof of an administrative building in #Moscow. pic.twitter.com/RbO3xqSwfY

— NEXTA (@nexta_tv) January 19, 2023