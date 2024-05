O2 opäť zdražie volania aj SMS-ky. Zdvihne vás zo stoličky, o koľko

Mobilný operátor O2 v uplynulých dňoch nepotešil svojich klientov. Oznámil, že od 1. júla zdražie volania aj SMS-ky. V niektorých prípadoch aj o polovicu.

Vyššie ceny sa dotknú volaní a SMS-iek do zahraničia pri predplatených programoch O2 Fér a O2 Voľnosť. Zmeny sa dotknú aj programu O2 Fér na faktúru.

Rovnaké ceny doma aj v zahraničí

„Úprava cien sa výhradne týka len volaní a SMS do zahraničia a nie cien v rámci Slovensku. Cenu volaní do zahraničia dorovnávame na úroveň volaní ako doma,“ cituje slová operátora portál Živé.sk.

Ceny volaní do EÚ budú pri programe O2 Fér z pôvodných 0,13 eura za minútu hovoru po novom 0,15 eura. SMS-ky do EÚ budú po novom stáť 0,072 eura (pôvodne stálo zaslanie SMS do EÚ 0,06 eura).

Čo sa týka programu O2 Voľnosť, tak tam cena volaní do EÚ stúpne o 50 %, z 0,10 eura za hovor na 0,15 eura. Pri SMS-kách sa cena zmení z pôvodných 0,05 eura na 0,072 eura.

V prípade, že zákazník nebude s novými cenami spokojný, môže prejsť na iný program, prípadne od operátora odísť bez ďalších poplatkov.

Nový internetový balíček

Od 1. júla O2 tiež začne predávať aj nový denný balíček neobmedzených dát. Klientov bude stáť 1,40 eura. Dnes existujúce denné balíčky 0,68 GB a 1,5 GB za 0,95, resp. 1,30 eura už O2 ponúkať nebude. Nekonečné dáta operátor ponúkne v objeme 20 GB plnou rýchlosťou, po ich vyčerpaní príde k spomaleniu na 2/1 Mbit/s.