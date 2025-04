O prácu prídu tisíce ľudí: Známy výrobca batérií bankrotuje a hľadá nového majiteľa. Má obrovský dlh

Švédsky výrobca batérií pre elektromobily Northvolt prepustí viac ako polovicu zo svojich 5000 zamestnancov, zatiaľ čo bude pokračovať v hľadaní nového majiteľa, oznámil v pondelok súdom vymenovaný správca spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Spoločnosť 12. marca vyhlásila vo Švédsku bankrot, keďže si nedokázala zabezpečiť financovanie, ktoré by jej umožnilo pokračovať v prevádzke. Približne 1700 zamestnancov zostane pracovať aj počas konkurzného konania, uviedol v pondelok konkurzný správca Mikael Kubu.

Napriek drastickému zníženiu počtu zamestnancov podnik dokáže pokračovať v činnosti počas konkurzného konania, čo je kľúčové z pohľadu možnosti úplného alebo čiastočného predaja podniku, dodal. Hlavný závod spoločnosti Northvolt v Skelleftea na severe Švédska, kde pracovalo približne 3000 ľudí, si podľa švédskych médií ponechá 1200 zamestnancov.

Obrovské ambície a následný pád

Spoločnosť Northvolt stála na čele európskych startupov, ktoré investovali miliardy do výroby batérií pre automobilky na kontinente. V Európe sa s ňou spájali očakávania, že prispeje k zníženiu závislosti starého kontinentu od dodávok z Číny, kde sa vyrába väčšina svetových batériových článkov. Európa má podiel len 3 % na celkovej globálnej produkcii batériových článkov, ale do konca desaťročia by ho chcela zvýšiť na 25 %.

Spoločnosť Northvolt získala od svojho založenia v roku 2016 viac ako 10 miliárd amerických dolárov (9,26 miliardy eur) vo forme vlastného imania, dlhu a financií od investorov ako automobilová skupina Volkswagen, ktorá v nej má podiel 21 %, a banka Goldman Sachs s 19 %. Na konci januára 2025 predstavoval jej dlh viac ako 8 miliárd USD.

Northvolt začiatkom minulého roka uzavrel so skupinou veriteľov dohodu o pôžičke vo výške 5 miliárd USD na rozšírenie závodu, ale tieto financie boli neskôr zrušené pre narastajúce problémy spoločnosti. Nemecká automobilka BMW v júni minulého roka zrušila objednávku v hodnote 2 miliárd USD, pretože výrobca batérií nedokázal splniť dlhodobú zmluvu na dodávku batériových článkov podpísanú v roku 2020.