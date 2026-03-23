Na východe Slovenska skrachoval veľký agrárny podnik. Jeho dlhy presahujú 20 miliónov eur

Martin Cucík
Spoločnosť Agro Ostrov získala z eurofondov viac ako 13 miliónov eur, dnes má dlhy presahujúce 25 miliónov.

Firma Agro Ostrov, neskôr premenovaná na ao 24, patrila k najvýznamnejším obchodníkom s hnojivami, obilím, osivami a kŕmnymi zmesami na východe Slovenska. V januári 2026 bolo voči firme vyhlásené konkurzné konanie. Dnes sú známe aj jej dlhy.

Ako sme informovali v samostatnom článku, pred niekoľkými rokmi firma podľa portálu Finstat zaznamenávala ročné tržby presahujúce 30 miliónov eur, neskôr však nastal výrazný pokles.

V roku 2022 sa jej tržby znížili na približne 21 miliónov eur a spoločnosť skončila so stratou takmer 41 000 eur. Prednedávnom zverejnené dlhy spoločnosti sú však astronomické.

Po roku spečatený konkurz

Podľa údajov z Registra úpadcov rozhodol Mestský súd v Košiciach o vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti Agro Ostrov, s. r. o., ktorá medzičasom zmenila názov na ao 24 s. r. o. Rozhodnutie padlo uznesením z 23. januára 2026. Celý prípad sa pritom začal riešiť už o rok skôr, konkrétne 23. januára 2025, keď konkurzné konanie iniciovala spoločnosť JUVE Trans s. r. o.

Proces však neprebiehal plynule, keďže 25. apríla 2025 bol dočasne prerušený. K definitívnemu vyhláseniu konkurzu tak došlo až začiatkom roka 2026. Súd zároveň vyzval veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili najneskôr do 9. marca 2026. To sa aj stalo a dnes sú známe nemalé dlžoby spoločnosti.

Dlhy presahujúce 25 miliónov

Na konkurznom konaní sa nachádzajú pohľadávky v hodnote prevyšujúcej 25 miliónov eur. Spoločnosť dlží iba samotnej banke VÚB viac ako 7 miliónov eur. Jej dlh na daniach sa vyšplhal na približne 4,8 milióna eur, čím sa dostala do nelichotivého rebríčka najväčších daňových dlžníkov na našom území. Podľa Finančého registra sa nachádza na 57. priečke.

Dlh na daniach spoločnosti pritom kontinuálne narastal. Už v roku 2022 dosiahol takmer pol milióna eur, 28. februára 2026 mal hodnotu 4,79 milióna eur.

Areál hľadá investora

Majetok spoločnosti je aktuálne zverejnený na prezentácii jej areálu v Bardejove. V ponuke realitnej spoločnosti u9 sa nachádzajú rôzne kategórie majetku od nehnuteľností cez technológie až po vozidlá. Areál zahŕňa napríklad budovu mliekarne s technológiou na spracovanie mlieka, mlyn s lisovňou, veľkokapacitné obilné silo s kapacitou až 16-tisíc ton, administratívnu budovu s predajňou či trojposchodovú reštauráciu s apartmánmi.

Súčasťou sú aj výrobné a skladové priestory vrátane haly stavebnín, predajne stavebnín, výrobne kŕmnych zmesí a viacerých skladov či hangára. Ide teda o rozsiahly priemyselno-poľnohospodársky komplex, ktorý je momentálne zverejnený na speňaženie v rámci konkurzného konania.

Známy majiteľ

Majiteľom spoločnosti je podnikateľ Ladislav Kuľka z Bardejova, ktorý je na východnom Slovensku dlhodobo známy svojimi aktivitami v agrosektore. V minulosti dokonca hostil výjazdové rokovanie vlády Roberta Fica priamo na svojich hospodárstvach. Počas vlád strany Smer-SD získali jeho firmy spolu 19 eurofondových dotácií v celkovej výške približne 13 miliónov eur.

V uplynulých rokoch sa však spájal aj s viacerými kontroverziami. V roku 2020 ho súd oslobodil v prípade napadnutia farmára Ivana Belejčáka na poli vo Vyšnom Tvarožnom, kde čelil obvineniam z lúpeže a pokusu o zrazenie autom. O dva roky neskôr, v roku 2022, po ňom polícia dokonca vyhlásila pátranie.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac