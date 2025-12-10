Nový konflikt o 800-kilometrovú hranicu: Napätie sa zvyšuje, domovy muselo opustiť už viac ako 500-tisíc ľudí

Viac ako 500-tisíc ľudí ušlo zo svojich domovov do bezpečia v Thajsku a Kambodži od začiatku znovu rozpútaného pohraničného konfliktu.
„Civilisti museli vo veľkom počte opustiť svoje domovy, pretože sme vyhodnotili bezprostrednú hrozbu pre ich bezpečnosť. Viac ako 400-tisíc ľudí presunuli do bezpečných ubytovní,“ uviedol v stredu hovorca thajského ministerstva obrany. V Kambodži úrady „evakuovali 101 229 ľudí do bezpečných úkrytov v piatich provinciách,“ povedala v utorok večer hovorkyňa tamojšieho ministerstva obrany.
Dlhodobý spor
Krajiny vedú dlhodobý spor o koloniálne stanovenú hranicu v dĺžke 800 kilometrov, kde si oba štáty nárokujú historické chrámy. Rivalita sa v minulosti už viackrát preliala do ozbrojených stretov. Tento týždeň prebiehajú najhoršie boje od júla, keď počas piatich dní bojov zahynuli desiatky ľudí.
Z oboch strán hranice vtedy muselo približne 300-tisíc ľudí opustiť svoje domovy a krehké prímerie vzniklo až po zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obe strany sa navzájom vinia z toho, že rozpútali nové boje. Podľa prehľadu agentúry AFP, založeného na oficiálnych údajoch, sa v utorok boje rozšírili už do piatich provincií v Thajsku aj Kambodži.
