Nový konflikt o 800-kilometrovú hranicu: Napätie sa zvyšuje, domovy muselo opustiť už viac ako 500-tisíc ľudí

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Ľudia sa zrejme nikdy nepoučia a stále medzi sebou budú bojovať a zbytočne sa zabíjať.

Viac ako 500-tisíc ľudí ušlo zo svojich domovov do bezpečia v Thajsku a Kambodži od začiatku znovu rozpútaného pohraničného konfliktu.

„Civilisti museli vo veľkom počte opustiť svoje domovy, pretože sme vyhodnotili bezprostrednú hrozbu pre ich bezpečnosť. Viac ako 400-tisíc ľudí presunuli do bezpečných ubytovní,“ uviedol v stredu hovorca thajského ministerstva obrany. V Kambodži úrady „evakuovali 101 229 ľudí do bezpečných úkrytov v piatich provinciách,“ povedala v utorok večer hovorkyňa tamojšieho ministerstva obrany.

Dlhodobý spor

Krajiny vedú dlhodobý spor o koloniálne stanovenú hranicu v dĺžke 800 kilometrov, kde si oba štáty nárokujú historické chrámy. Rivalita sa v minulosti už viackrát preliala do ozbrojených stretov. Tento týždeň prebiehajú najhoršie boje od júla, keď počas piatich dní bojov zahynuli desiatky ľudí.

Z oboch strán hranice vtedy muselo približne 300-tisíc ľudí opustiť svoje domovy a krehké prímerie vzniklo až po zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obe strany sa navzájom vinia z toho, že rozpútali nové boje. Podľa prehľadu agentúry AFP, založeného na oficiálnych údajoch, sa v utorok boje rozšírili už do piatich provincií v Thajsku aj Kambodži.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP k ľudským právam: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len zdroje pre korporácie
Šéf IĽP k ľudským právam: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac