Nový film na Netflixe musíte okamžite vidieť: Ľudia nešetria chválou, poriadne ich prekvapil jednou vecou

Po suchšom lete Netflix uviedol niekoľko noviniek, ktoré si diváci okamžite zamilovali. Spomeňme napríklad seriál The Fall of the House of Usher alebo film s názvom Nowhere, ktorý ale nie je určený pre slabé povahy. Teraz máme pre vás ďalší tip na snímku, ktorú sa oplatí vidieť. Dokazujú to aj pozitívne hodnotenia, ktoré si od divákov pripísala na svoj účet.

Kriminálna dráma Reptile, alebo ak chcete Jašter, sa aktuálne nachádza na druhom mieste sledovanosti v rebríčku Top 10 na Slovensku a počas víkendu mu dokonca aj dominovala. Zaoberá sa brutálnou vraždou realitnej maklérky, ktorú sa snaží rozlúsknuť detektív so svojím tímom. Prichádza sa však na to, že všetko je oveľa komplikovanejšie, než sa spočiatku mohlo zdať a sám sa kvôli tomu dostáva do ohrozenia života.

Zaujímavé obsadenie a dobré hodnotenie

Zaujímavosťou je, že jednu z ústredných postáv stvárnil napríklad aj spevák a herec v jednom – Justin Timberlake. Hlavnej úlohy sa zas zhostil Benicio Del Toro, ktorého môžete poznať vďaka filmom Sicario, 21 gramov a mnohých ďalších.

Snímka Reptile okamžite vtiahne do deja svojou atmosférou a vy sa ňou budete unášať, až kým nevypátrate, o čo v nej skutočne ide. Na ČSFD jej svieti vysoké hodnotenie 75 % a na portáli IMDb 6,8/10.

Podľa divákov je šialený

Chválou nešetrili ani diváci, ktorí sa so svojimi pocitmi zdôverili na sociálnej sieti X (bývalý Twitter).

„Reptile je jeden z tých filmov, vďaka ktorým budete mať rešpekt pred filmárskym umením, a pritom má šialený dej,“ podotkol jeden z nich.

Prívlastok „šialený“ sa objavil vo viacerých reakciách a mnohí sa zhodli na tom, že koniec snímky ich poriadne prekvapil. „Film Reptile na Netflixe je veľmi dobrý. Desivý, ale veľmi dobrý,“ dodal niekto ďalší.