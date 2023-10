Ľudia sú nadšení z nového desivého seriálu na Netflixe: Hovoria, že už dlho niečo také dobré nevideli

Spomínate si ešte na sériu The Haunting alebo seriál Midnight Mass, ktoré môžete vidieť na Netflixe? Jednou z vecí, ktorá ich spája, je meno režiséra Mika Flanagana, ktorý stojí za ich vznikom. Pred niekoľkými hodinami streamovacia služba pridala novinku z jeho dielne, ktorá nesie názov The Fall of the House of Usher. A vyzerá to tak, že stojí za zhliadnutie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podobne, ako pri predchádzajúcich seriáloch, aj tento je zmesou drámy a hororu. Pri sledovaní sa pripravte aj na mnohými milované a ďalšími nenávidené jumpscary.

Podľa poviedky Edgara Allana Poa

Osemdielny seriál The Fall of the House of Usher vychádza z poviedky Edgara Allana Poa a už od prvých sekúnd prináša poriadne desivú atmosféru.

Ako už avizuje jeho názov, točí sa okolo rodinnej dynastie Usherovcov, ktorej členovia začnú záhadne umierať. Ak ste videli napríklad The Haunting of Hill House, pravdepodobne je vám hneď zrejmé, že vysvetlenie zápletky bude poriadne zamotané. A takisto, že na divákov čaká množstvo strachu a prekvapení.

Ľuďom behá mráz po chrbte

Diváci sa na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) zdôverili, že sa im veľmi páčia výkony hercov, ktorých už poznáme z tvorby Mika Flanagana.

„Práve som dopozerala prvú epizódu. Doslova mi behá mráz po chrbte,“ napísala jedna z nich. „The Fall of the House of Usher je podivný seriál,“ dodal niekto ďalší. Objavilo sa aj hodnotenie, podľa ktorého je tým najlepším vo svojom žánri od čias premiéry Flanaganovej prvotiny.

Mnohí sa zhodli na tom, že sa nemôžu dočkať, kedy nový seriál uvidia, keďže patria medzi fanúšikov tvorby režiséra.

Zatiaľ má relatívne vysoké hodnotenia

Na Rotten Tomatoes dosiahla táto novinka vysoké skóre, 90 %. Na IMDb jej svieti hodnotenie 7,8/10 a na ČSFD 70 %.

Hodnotení však stále pribúda, a preto je zrejmé, že tieto výsledky sa ešte budú meniť. Teraz je len otázne, či smerom nahor alebo nadol.