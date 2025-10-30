Nové informácie o streľbe v Maduniciach: Mladíka zasiahnol jeho 57-ročný sused, výstrelu mal predchádzať konflikt

Pokoj v obci Madunice v okrese Hlohovec narušila streľba, ktorá sa odohrala priamo v rodinnom dome. Dvadsaťročný Adrián skončil so strelným poranením v trnavskej nemocnici, kde sa po náročnej operácii nachádza v stabilizovanom stave.
O najnovších zisteniach informuje o tom TV Markíza.
Strelec mal byť jeho sused
Podľa zistení išlo o konflikt medzi susedmi, ktorý sa skončil tragédiou. Podľa informácií televízie mal 57-ročný muž vystreliť na mladého muža priamo v dome, len niekoľko metrov od bytovky, v ktorej obaja bývajú.
Výstrel sa mal ozvať krátko po 13. hodine. Hovorca trnavskej nemocnice potvrdil, že postrelený je po operácii a jeho zdravotný stav je stabilizovaný. Nachádza sa na oddelení ARO, kde zostáva pod dohľadom lekárov.
Polícia našla zbraň a podozrivého zadržala
Do Maduníc okamžite po nahlásení streľby vyrazilo viacero policajných hliadok vrátane pohotovostnej motorizovanej jednotky a zásahového tímu. Policajti uzavreli okolie miesta činu a zaistili aj strelnú zbraň, z ktorej mal útočník strieľať.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave potvrdilo, že podozrivý muž bol obmedzený na osobnej slobode. Vyšetrovateľ momentálne preveruje okolnosti incidentu a zisťuje, čo streľbe predchádzalo.
