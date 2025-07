Nová štúdia ukázala, ktorý krok by ste v pleťovej rutine nemali nikdy preskočiť. Efektívne bojuje proti vráskam

Rutinu starostlivosti o pleť, alebo keď chcete „skincare“, má vo svojom dennom rozvrhu zahrnutú snáď každý. Niektorí si tvár len opláchnu vodou, iní používajú viacero produktov, a existujú dokonca aj ľudia, ktorí stavajú na osvedčené triky z minulosti, ako napríklad používanie klasickej alpy. Jeden produkt by však mali používať všetci, nezáležiac na tom, s čím si tvár umývajú.

Na trhu je množstvo drahých sér a krémov, ktoré sľubujú pomoc v boji proti jemným vráskam a vráskam, ale nový výskum naznačuje, že najlepšou ochranou proti týmto bežným príznakom starnutia pleti je krok, ktorý väčšina ľudí vynecháva – používanie opaľovacieho krému, konkrétne minerálneho opaľovacieho krému, informuje magazín Women’sHealth.

Takmer všetci odporučili rovnaký produkt

Do nového výskumu, uverejneného v časopise Journal of The American Academy of Dermatology sa zapojilo 62 dermatológov zo 43 akademických centier po celých Spojených štátoch. V štúdii chcel časopis zistiť ich odporúčania na najlepšie produkty pre niekoľko bežných kožných problémov. Každý lekár tak mal za úlohu ohodnotiť dôležitosť 83 rôznych produktov a zložiek starostlivosti o pleť pri liečbe rôznych kožných problémov.

Výsledky boli prekvapujúce: Až 96,8 % dermatológov odporučilo minerálny opaľovací krém ako najlepší produkt na prevenciu jemných vrások a vrások, pričom ho zaradili na rovnakú úroveň ako retinoidy, jednu z najbežnejších zložiek používaných vo voľne predajných produktoch na starostlivosť o pleť proti starnutiu. Za nimi nasledoval vitamín C a chemický opaľovací krém.

95,2 % respondentov navyše označilo minerálny opaľovací krém aj za najlepšiu voľbu na boj proti začervenaniu tváre. Autor štúdie tvrdí, že minerálne opaľovacie krémy sú najlepšie, pretože sú najšetrnejšou formou SPF na trhu a väčšina typov pleti ich dobre znáša.

Prečo práve minerálny opaľovací krém?