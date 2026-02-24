Nočná mora vodičov na diaľnici: Mimoriadne frekventovaný úsek je neprejazdný, dopravu odkláňajú

Diaľnica D2 v smere do Českej republiky je momentálne neprejazdná. Môže za to prevrátený kamión, ktorý je prekrížený uprostred cesty, cez oba pruhy.
„Dnes v skorých ranných hodinách došlo na českej diaľnici D2 v smere na Brno k dopravnej nehode nákladného motorového vozidla, nasledkom ktorej došlo k jeho prevráteniu,“ informuje polícia na sociálnej sieti. Úsek českej diaľnice D2 medzi štátnou hranicou a prvým zjazdom na mesto Břeclav na 49,5 km v smere na Brno je preto neprejazdný.
„Doprava je odklonená na zjazde Kúty smer Česká republika. Predpokladané trvanie odklonu je približne do 10.00 h. Vodičov žiadame o trpezlivosť a rešpektovanie pokynov polície,“ dodala polícia.
