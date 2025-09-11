Nočná mora Homera Simpsona: Z auta sa vysypali stovky fliaš piva, zlatý mok spôsobil motoristom niekoľkohodinové zdržanie

Vo štvrtok skoro ráno zažila Praha nezvyčajný dopravný kolaps. Na Strakonickej ulici v časti Malá Chuchle sa z nákladného auta vysypali stovky fliaš piva, ktoré pokryli cestu.
Ako informovala Polícia ČR na sociálnej sieti X, úsek bol prejazdný iba v jednom jazdnom pruhu. „Z nákladného vozidla sa uvoľnil náklad a pivné fľaše sa vysypali na komunikáciu. V mieste je prejazdný len jeden jazdný pruh,“ uviedli policajti. Dodali, že obmedzenia môžu trvať aj niekoľko hodín.
Sklo, pivo a dlhé kolóny
Podľa Ředitelství silnic a dálnic sa smerom do centra Prahy vytvorili rozsiahle kolóny. Odstraňovanie následkov nehody trvalo niekoľko hodín, keďže cesta bola pokrytá rozbitým sklom aj rozliatym pivom. Polícia počas dňa usmerňovala premávku a motoristom odporúčala využiť obchádzkové trasy.
Dopravní omezení! Policisté aktuálně omezili provoz v ulici Strakonická na úrovni Malé Chuchle, kde se z nákladního vozidla uvolnil náklad a pivní lahve se vysypaly na komunikaci. V místě je průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Omezení mohou trvat i několik hodin. #policiepha pic.twitter.com/zp9l9X98n4
— Policie ČR (@PolicieCZ) September 11, 2025
Popoludní polícia priniesla dobrú správu, cesta je už úplne vyčistená. „Vysypaný náklad je odvezený a komunikácia je opäť plne prejazdná,“ oznámila Polícia ČR na sociálnej sieti.
